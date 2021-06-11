«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Дети - цветы жизни!»

Всех наших победителей ждут приятные призы от «Комсомолки» и YokoSun
Дорогие читатели, вот и настало время подводить итоги нашего замечательного конкурса «Дети-цветы жизни». На протяжении месяца жители из разных городов Пермского края присылали фотографии своих карапузов. Девочки и мальчики, пухляши и стройняшки, вызывали восторг и умиление у наших читателей.
По условиям конкурса, одного победителя выбрали сами пермяки путем открытого голосования по количеству лайков под фото и еще пятерых победителей выбирали наши спонсоры.
Победителем народного голосования стала Юлия Серебрекова, на фотогрофии малышке всего 10 дней отроду.
Юлия Серебрекова. Фото предоставлено мамой малышки
В пяти номинациях нашего спонсора победитенлями стали:
- Елена Серебрякова - cамый любимый питомец малыша;
- Ильдар Хазиханов - cамый спортивный малыш;
- Егор Черемных - Малыш-крепыш;
- Анна Гусельникова, Елена Серебрякова - Самый очаровательный малыш;
- Ольга Петрова - Самый забавный случай малыша.
Мы поздравляем всех наших победителей, желаем детишкам расти здоровыми, крпекими, смышлеными и талантливыми и напоминаем, что одним из наших спонсоров была компания Вемол, а генеральным спонсором нашего фотоконкурса выступила компания YokoSun
YokoSun – это высококачественные средства гигиены для мам и малышей: детские подгузники и трусики, влажные салфетки, одноразовые пеленки с липкой лентой для фиксации, вкладыши для груди, влажная туалетная бумага и многое другое.
Вся продукция проходит многоуровневый контроль качества, гипоаллергенна и подходит для малышей с первых дней жизни. Отвечает всем требованиям современных мам, имеет знак качества экологичности «Эко» и рекомендована дерматологами.
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Всех наших победителей ждут приятные призы от «Комсомолки» и YokoSun! Фотографии всех наших участников можно посмотреть по ссылке.