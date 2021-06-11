«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Дети - цветы жизни!»

Всех наших победителей ждут приятные призы от «Комсомолки» и YokoSun

Дорогие читатели, вот и настало время подводить итоги нашего замечательного конкурса «Дети-цветы жизни». На протяжении месяца жители из разных городов Пермского края присылали фотографии своих карапузов. Девочки и мальчики, пухляши и стройняшки, вызывали восторг и умиление у наших читателей.

По условиям конкурса, одного победителя выбрали сами пермяки путем открытого голосования по количеству лайков под фото и еще пятерых победителей выбирали наши спонсоры.

Победителем народного голосования стала Юлия Серебрекова, на фотогрофии малышке всего 10 дней отроду.

Юлия Серебрекова. Фото предоставлено мамой малышки

В пяти номинациях нашего спонсора победитенлями стали:

- Елена Серебрякова - cамый любимый питомец малыша;

- Ильдар Хазиханов - cамый спортивный малыш;

- Егор Черемных - Малыш-крепыш;

- Анна Гусельникова, Елена Серебрякова - Самый очаровательный малыш;

- Ольга Петрова - Самый забавный случай малыша.

Мы поздравляем всех наших победителей, желаем детишкам расти здоровыми, крпекими, смышлеными и талантливыми и напоминаем, что одним из наших спонсоров была компания Вемол, а генеральным спонсором нашего фотоконкурса выступила компания YokoSun

YokoSun – это высококачественные средства гигиены для мам и малышей: детские подгузники и трусики, влажные салфетки, одноразовые пеленки с липкой лентой для фиксации, вкладыши для груди, влажная туалетная бумага и многое другое.

Вся продукция проходит многоуровневый контроль качества, гипоаллергенна и подходит для малышей с первых дней жизни. Отвечает всем требованиям современных мам, имеет знак качества экологичности «Эко» и рекомендована дерматологами.

YokoSun – японское качество по доступной цене!

Всех наших победителей ждут приятные призы от «Комсомолки» и YokoSun! Фотографии всех наших участников можно посмотреть по ссылке.