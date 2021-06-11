Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 16:00

«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Дети - цветы жизни!»

Жители из разных городов Пермского края прислали в редакцию «КП» десятки фотографии своих карапузов
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всех наших победителей ждут приятные призы от «Комсомолки» и YokoSun

Всех наших победителей ждут приятные призы от «Комсомолки» и YokoSun

Дорогие читатели, вот и настало время подводить итоги нашего замечательного конкурса «Дети-цветы жизни». На протяжении месяца жители из разных городов Пермского края присылали фотографии своих карапузов. Девочки и мальчики, пухляши и стройняшки, вызывали восторг и умиление у наших читателей.

По условиям конкурса, одного победителя выбрали сами пермяки путем открытого голосования по количеству лайков под фото и еще пятерых победителей выбирали наши спонсоры.

Победителем народного голосования стала Юлия Серебрекова, на фотогрофии малышке всего 10 дней отроду.

Юлия Серебрекова. Фото предоставлено мамой малышки

Юлия Серебрекова. Фото предоставлено мамой малышки

В пяти номинациях нашего спонсора победитенлями стали:

- Елена Серебрякова - cамый любимый питомец малыша;

- Ильдар Хазиханов - cамый спортивный малыш;

- Егор Черемных - Малыш-крепыш;

- Анна Гусельникова, Елена Серебрякова - Самый очаровательный малыш;

- Ольга Петрова - Самый забавный случай малыша.

Мы поздравляем всех наших победителей, желаем детишкам расти здоровыми, крпекими, смышлеными и талантливыми и напоминаем, что одним из наших спонсоров была компания Вемол, а генеральным спонсором нашего фотоконкурса выступила компания YokoSun

YokoSun – это высококачественные средства гигиены для мам и малышей: детские подгузники и трусики, влажные салфетки, одноразовые пеленки с липкой лентой для фиксации, вкладыши для груди, влажная туалетная бумага и многое другое.

Вся продукция проходит многоуровневый контроль качества, гипоаллергенна и подходит для малышей с первых дней жизни. Отвечает всем требованиям современных мам, имеет знак качества экологичности «Эко» и рекомендована дерматологами.

YokoSun – японское качество по доступной цене!

Всех наших победителей ждут приятные призы от «Комсомолки» и YokoSun! Фотографии всех наших участников можно посмотреть по ссылке.

Интересное