Выходные на природе: куда можно поехать в Пермском крае

Мы подскажем вам, куда можно отправиться
Фото: архив "КП"
Как хочется вырваться на выходные дни из душного и жаркого города! Пермский край предоставляет массу возможностей для небольшого путешествия. Летом можно отправиться в Кунгур на фестиваль «Небесная ярмарка» и заодно посетить знаменитую ледяную пещеру, погулять среди старинных усадеб в музее деревянного зодчества «Хохловка» или уехать в «Уральский Афон» на Белую гору.
В Нытве можно побывать в Музее ложки, в Краснокамске – в Музее игрушки, а в Осе посмотреть на диораму о Пугачевском восстании. Хочется насладиться природными красотами? Вас ждут Каменный город, Усьвинские столбы, красавица Вишера с камнями Полюд и Ветлан, Голубые озера в Александровске. А может быть, вас заинтересует что-то менее растиражированное? Место, куда можно приехать с семьей или небольшой компанией и наслаждаться отдыхом в единении с природой? Мы подскажем вам, куда можно отправиться.
«Заречное»
Фото: «Заречное»
Туристическая деревня «Заречное» расположена в живописном месте на берегу залива реки Сылва, в 55 км от Перми (через Новые Ляды в сторону с. Троица). Территорию поселка площадью три гектара земли украшают более 30 видов деревьев и кустарников, хвойный лес, пешеходные дорожки, цветники, декоративные постройки.
К вашим услугам:
- 11 комфортабельных двухэтажных коттеджей и два летних домика СССР;
- ресторан и летняя веранда на 60 человек;
- беседка и мангальная площадка (казан, мангал, коптильня);
- русские бани с купелью;
- инфракрасная сауна с бассейном;
- веревочный парк;
- спортивная площадка, пейнтбол, детский городок;
- игровое помещение (бильярд, настольный теннис, голландский бильярд, дартс);
- катер и весельные лодки;
- аренда вездехода «Амфибия».
Туристическая деревня «Заречное» - место, где ваша свадьба, корпоратив, выпускной, день рождения или просто отдых семьей и друзьями пройдут так, что вы их запомните! Телефон: + 7-912-06-11-293, офис в Перми: ул. Чкалова, 16, сайт: www.zarechnoe.com
«Слобода»
Фото: «Слобода»
Подарите себе отдых в тишине и спокойствии в туристическом комплексе «Слобода», с. Сергино Нытвенского городского округа, который находится в 80 км от Перми. Комплекс «Слобода» славится своими роскошными орловскими рысаками и отдыхом на природе. Здесь Вы можете окунуться в благодатный мир лошадей, наполниться жизненной энергией и умиротворением.
К вашим услугам:
- Конный поход на заимку с ночевкой в русской избе и жаркой баней.
- Конные прогулки по живописной местности в сопровождении инструктора.
- Экскурсии на конный завод с выступлением шетлендского пони и игровая программа на опушке леса.
- Проведение корпоративов и банкетов в стилизованном кафе «Амбарчик»
- Проживание в гостинице с комфортабельными номерами, на территории русская баня, беседка, мангал.
Рядом с гостиницей есть круглосуточное кафе «Слобода», в котором всегда можно вкусно покушать.
Туристический комплекс «Слобода» всегда рад встречать своих гостей!
Более подробная информация и запись по телефону 8-908-25-37-661.
Сайт: www.slobodasergino.ru
Группа ВК: Конный клуб «Слобода»
Страница в Инстаграм: kk_sloboda
Форелька
Фото: Форелька
ФОРЕЛЬКА - единственное рыбное хозяйство в 20 минутах езды от Перми
Для ВАС:
- рыбалка (форель радужная/янтарная),
- удочки для взрослых и детей,
- наживка и снасти,
- беседки летние и зимние,
- русская баня на дровах,
- форель собственного копчения.
ФОРЕЛЬКА - это удовольствие от рыбалки для всей семьи. Берите хорошее настроение, а клев мы вам гарантируем.
Телефон: 8 (908) 271-21-66, База отдыха "Форелька" Вконтакте