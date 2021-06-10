День города в Перми 2021: полная программа праздника

Пермь отметит 298-й день рождения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представляем полную программу Дня города в Перми 2021. (0+)

Как всегда, празднование дня рождения Перми начнется заранее - 11 июня в 23.00 у памятника Василию Татищеву пройдет небольшая концертная программа.

А 12 июня весь день на набережной Камы будут выступать музыканты и артисты. С 12.00 до 13.00 в зоне амфитеатра Театр юного зрителя представит премьерный спектакль «Сказки смешанного леса» по мотивам книги Владимира Виниченко «Ваше Мурычество и все аномальчики». С 13.00 до 14.00 пройдет концерт скрипача Дмитрия Докудина. С 14.00 до 15.00 программу «Музыка на Каме» исполнит камерный оркестр «Орфей». С 15.00 до 17. 00 на главной сцене будет проходить фестиваль уличных музыкантов.

С 17.00 до 18.30 будут выступать детские коллективы Дворца культуры им. Калинина: хореографический ансамбль «Азбука танца», народная цирковая студия «Фантастика», музыкальный театр «Цитрус».

С 18.30 до 19.20 концертную программу «Людям для души поют» представит ансамбль музыки и танца «Ромэн». После них выступит ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» с концертной программой «Живи, Россия!»

В завершении вечера с 20.20 до 21.00 на набережной выступят ансамбль «Воскресение» и известный балалаечник Андрей Киряков.

В 68-м квартале эспланады 12 июня с 12.00 до 21.00 будут проходить показательные выступления спортивных школ, будут работать танцевальная площадка и «Игровая мастерская».

На площади перед «Театром-Театром» в 13.00 начнется праздничный концерт, посвященный Дню России и Дню города.

Завершится день города в 23.00 10-минутным фейерверком. Его, как и 9 мая, запустят с территории спортивной базы «Летающий лыжник».

Дзержинский район

Культурно-зрелищное мероприятие, посвященное Дню России и Дню города Перми, пройдет 12 июня в 13.00 в Сквере им. Дзержинского (остановка Хохрякова).

Индустриальный район

Мероприятие «Лица города» состоится 12 июня с 14.00 до 17.00 в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9).

Кировский район

Мероприятие «Лица города» - 12 июня с 14.00 до 17.00 в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106)

Мотовилихинский район

Спортивный праздник, посвященный Дню города, пройдет 12 июня с 10.00 до18.00 на спортивной площадке Мотовилихинского пруда.

Праздник в честь Дня России и Дня города, - 12 июня с 12.00 до 13.00 в сквере Розалии Землячки.

Народное гуляние, посвященное Дню города, - 12 июня с 13.00 до 16.00 на территории возле Мотовилихинского пруда.

Мероприятие «Лица города» - 12 июня с 14.00 до 16.00 в саду им.Свердлова.

Открытый Кубок Мотовилихинского района по гребле на лодках класса «Дракон», посвященный памяти С.Д. Болотова, состоится 12 июня на Мотовилихинском пруду.

Орджоникидзевский район

Праздничная программа «Для тебя, любимый город!» 11 июня в 19.00 на площади перед«Дворцом культуры «Искра» (ул. Веденеева, 54).

Традиционный ежегодный турнир по мини-футболу среди жителей микрорайона Голованово, посвященный Дню города, 12 июня в 11.00 на стадионе «Бумажник» (ул. Корсуньская, 20)

Мероприятие «Лица города» 12 июня с 14.00 до17.00 в Парке им. Чехова (ул. Репина, 20).

Свердловский район

Фестиваль на Дворцовой площади, посвященный Дню России и Дню города, 12 июня с 12.00 до 20.00 на площади перед Дворцом культуры им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79)