«Борьба за свою землю». Пермяки не могут добиться демонтажа опасных для жизни павильонов в центре города

Павильоны. Фото предоставлено юристом

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась юрист Макарова, представляющая интересы собственника квартиры по улице Максим Горького 64. По словам юриста, уже года на пересечении улицы Максима Горького и Малышева незаконно работают два павильона, которые нарушают технику пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические правила. Жильцы дома боятся за свою жизнь и здоровье. Более того, не все жильцы давали разрешение на установку торговых объектов. А ответственные за надзор и выдачу разрешения на строительство ведомства перекидывают ответственность друг на друга, но обо всем по порядку.

Сперва законность установки павильона проверили правоохранительные органы, но никаких нарушений полицейские не нашли. Аргументировав свой отказ в возбуждении административного правонарушения подписанным владельцем павильона и директором УК договором.

Отказ в возбуждении дела об административном правонарушении. Фото предоставлено юристом

- При этом не опросив УК « Наш район», где те могли пояснить , что договор с первым павильоном расторгнут, а второй предприниматель самовольно поставил павильон на земельный участок жителей многоквартирного дома. При этом по второму павильону не проходило собрания жильцов, договор заключен не был, тем самым произошел самовольный захват земли, но до сих пор никаких действий не было предпринято, - возмущается Макарова.

По словам Макаровой, директор УК «Наш район» в августе 2020 года председатель дома организовал собрание жильцов, на котором предложил отдать часть придомовой территории в аренду, а на вырученные деньги заменить окна в подъездах и в дальнейшем использовать поступающие от бизнесмена средства на общедомовые нужды. Сперва он хотел заключить договор на прямую с предпринимателем, но возникли заминки, тогда председатель дома провел собрание жильцов (позже, 20 мая 2021 года, его оспорили в Свердловском суде, заочно суд постановил признать собрание собственников многоквартирного дома недействительным, так как было выявлено много нарушений при проведении собрания председателем). После проведения собрания управдом пришел к директору УК с протоколом от собственников, в котором большинство жильцов дали согласие на сделку.

Решение Свердловского суда. Фото предоставлено юристом

Изучив документы, директор УК заключил договор с предпринимателем. В соглашении было прописано, что если владелец павильона не платит деньги в течение двух месяцев, договор расторгается. Так и вышло, по неизвестным причинам предприниматель не стал перечислять жильцам деньги за аренду, тогда собственники решили расторгнуть договор и обратились в суд. Сейчас дело о демонтаже первого павильона на рассмотрении в арбитражном суде, сам предприниматель на процессы не является (ходит его представитель) по словам директора УК, ему были направлены уведомления. По второму павильону заседания будут проходить в Ленинском районном суде, так как собственник павильона не является ИП.

Еще в сентябре 2020 года МЧС вынесло предостережение о недопустимости нарушения пожарных норм, поскольку павильоны расположены вплотную к дому (менее 15 метров). Однако устранять это нарушение никто не собирается. Павильоны как стояли, так и стоят. Управляющая компания полномочий на демонтаж не имеет. Спустя полгода - в мае 2021 - МЧС открыло административное производство в отношении УК, но по сей момент владельцы павильонов никаких предостережений и штрафов не получали и спокойно продолжают работать.

- Предписания, предостережения от МЧС и предписания о добровольном демонтаже оба павильона игнорируют, - говорит Макарова.

В разговоре с директором УК Макарова уточнила, что павильон появился раньше подписанного директором УК и предпринимателем договора. На этот вопрос директор УК сначала не мог внятно ответить, однако позже признался, что еще до заключения договора с предпринимателем, к нему обратился председатель домового комитета, с подписанным от жильцов договором о передаче земли в аренду тому же предпринимателю, однако, по словам директора УК, что конкретно должно было появиться на арендуемой земле, он не знал. Причем, по словам юриста, договор акта приема передачи земельного участка был с открытой датой. Иными словами, предприниматель сначала установил киоск, а далее в договор можно было вносить нужные примечание, что, где и когда было установлено.

Другим немаловажным и удивительным моментом было подключение павильона к электричеству. Подключение павильона к электричеству должно было осуществляться в рамках договора с УК, но Макарова говорит, что его нет. Второй павильон тоже запитан электричеством, хотя у владельца торгового объекта нет даже документов на аренду земли, которая находится в собственности жильцов. И если на установку первого торгового объекта еще был договор, то при установке второго павильона произошел что ни на есть прямой захват земельного участка. В этом вопросе директор УК полностью согласен с Макаровой, но самостоятельно демонтировать незаконную постройку он не может.

Вопрос ребром

- Коллизия права или же халатное отношение местных органов?! Самый главный вопрос , как в центре города Перми целый год незаконно осуществляют торговую деятельность два павильона, нарушая технику пожарной безопасности, самовольно захватив земельный участок. На вопрос о том, почему до сих пор до решения судов, не была сделана приостановка деятельности данных павильонов, инстанции не дают четкого ответа, - негодует юрист.

Из МЧС Макарову направляют в прокуратуру, а из прокуратуры обратно в МЧС. Администрация и правоохранительные органы говорят, что во всем должна разбираться Управляющая компания, а в УК с безнадегой утверждают, что все вопросы они могут решить только через суд. Вот и получается, что пока идут судебные разбирательства, а обращения граждан направляют от одного ведомства в другое, в центре города с грубыми нарушениями и потребляя электричество собственников жилья благополучно работают торговые объекты и никому до этого нет дела.

- Несмотря на то, что в ближайшее время пройдут суды, в случае вынесения решения не в пользу собственников павильонов, у них есть право подать на апелляцию. А если Фемида все же встанет на сторону жильцов и постановит ликвидировать незаконные постройки, возникает другой вопрос - как скоро судебные приставы начнут выполнять свою работу и как долго будут работать эти павильоны? Получается, что можно поставить павильон на любом земельном участке многоквартирного дома и минимум целый год осуществлять предпринимательскую деятельность, получать доход и не платить за аренду земли, потому что ровно столько, а, может, и больше нужно времени, чтобы все инстанции дали ответ, вышли с проверками, суд вынес постановление и соответствующие органы его исполнили, - заключила Макарова.

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