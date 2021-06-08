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Общество8 июня 2021 18:20

Открытие набережной, борьба с борщевиком и новые рейсы из Перми: Дмитрий Махонин провел прямой эфир и ответил на вопросы пермяков

Публикуем ответы главы региона по самым актуальным темам
Алена ОВЧИННИКОВА
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Губернатору Прикамья задали более 2300 вопросов на самые разные темы

Губернатору Прикамья задали более 2300 вопросов на самые разные темы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел прямой эфир с подписчиками на своей странице «ВКонтакте». Перед этим пользователи задали ему более 2300 вопросов на самые разные темы - от строительства крематория и Восточного кладбища до новых авианаправлений, которые будут открыты из Перми. Публикуем ответы главы региона по самым актуальным темам.

Медицина и вакцинацинация

- Проблемы в медицине у нас есть, нехватка медицинских кадров составляет 25 - 30%. Мы увеличили меры поддержки молодых специалистов, создаются целевые места, медицинским работникам предоставляется служебное жилье. В следующем году планируется открыть 33 ФАПа и провести капитальный ремонт 100 медицинских объектов.

Еще один важный вопрос - массовая вакцинация, это единственная возможность для создания коллективного иммунитета. Я прошу тех, кто еще не сделал прививку, сделать это. Не надо слушать неспециалистов. Максимально безопасная вакцина на территории региона уже есть, это три вида вакцин и 55 медучреждений, где можно сделать прививку. Записаться можно на сайте Госуслуг, через регистратуру поликлиник и МФЦ. Также мы открываем мобильные пункты вакцинации.

Образование

- В 2020 году Федеральный Рособрнадзор включил наш регион в десятку лучших по уровню образования. Мы гордимся нашими школьниками, которые побеждают и становятся призерами Всероссийских олимпиад. Но проблемы, конечно, есть. И вопросами, связанными с качеством образования, нужно заниматься не только в школе, но и в семьях.

Авиасообщение

- Планы по развитию авиасообщения у нас серьезные. Мы договорились с авиакомпанией Red Wings, что шесть самолетов в течение этого и следующего года будут постоянно базироваться в Перми и это позволит наладить авиационное сообщение не только с популярными курортами на юге, но и в других направлениях: Пермь - Иркутск и Пермь - Мурманск.

Также в этом году, несмотря на ограничения по зарубежным направлениям, у Международного аэропорта «Пермь» налажено прямое авиасообщение в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Армению. А недавно открылся рейс в Баку.

Городской транспорт

- В ходе транспортной реформы у пермяков появился, пожалуй, самый молодой в России транспортный автобусный парк. Сейчас можно подумать и о замене трамваев, нормативный срок службы которых составляет 15 лет. В прошлом году мы частично обновили парк трамваев, людям всегда приятно, когда мы украшаем их в новогодние и рождественские праздники.

В этом году в краевую столицу зайдут еще 10 трамваев, в 2022-м - 15. Мы стараемся сделать так, чтобы до 2023 года на трамвайных путях было не менее 50% новой техники.

В Перми, кстати, более 100 километров трамвайных путей, и они долгое время не ремонтировались. А в прошлом году была открыта новая трамвайная линия, каких не запускалось в городе с семидесятых годов. Сейчас идет перекладка трамвайных путей на улице Уральской и уже завершена на бульваре Гагарина.

Туризм

- В прошлом году мы приняли решение активно развивать туризм в Пермском крае. Денежные средства получила дирекция парка Усьвинские столбы. Эти деньги пойдут на обустройство дорожек, входной группы и установку беседок. Еще один популярный маршрут - это Каменный город, где нет никаких удобств и даже туалетов. Сейчас разрабатывается пилотный проект, и вскоре у входа в Каменный город появятся автостоянка, сувенирные и гастрономические киоски, благоустроенная дорожка и биотуалеты.

Мы входим в нормальное русло, и этим летом у нас пройдет 70 мероприятий: это и «Небесная ярмарка» в Кунгуре, и «Тайны горы Крестовой» в Губахе, и ставший популярным «Ординский ухаб», и «Акватория Беринга» в Осе. Еще мы запускаем несколько туристических маршрутов по промышленному туризму на пермские предприятия. Открываем гастротуры: на Комсомольском проспекте работает кафе коми-пермяцкой кухни. А туристический информационный центр мы планируем открыть в помещении одного из так называемых холмов на эспланаде.

Борщевик

- Проблема, к сожалению, есть. Это растение было завезено в наш регион еще во времена Советского Союза, и с ним практически никто никогда не боролся. Поэтому сейчас нередко борщевик подходит прямо к территориям населенных пунктов. В прошлом году на борьбу с ним были выделены 40 млн рублей из регионального бюджета.

Пожаловаться на растение-вредитель пермяки могут в специальном разделе на сайте «Управляем вместе». Без активности жителей нам с этой проблемой будет тяжело справиться.

Пермская набережная

- Работы на пермской набережной ведутся в срок, и надо потерпеть, ведь масштаб работы там колоссальный и никогда еще такое общественное пространство в Пермском крае не приводилось в нормативное состояние.

12 июня - в День города - часть набережной будет открыта для посетителей. А 1 сентября она будет полностью сдана: там появятся баскетбольные площадки, теннисный корт, беговая дорожка и даже место для переодевания «моржей». Сейчас проектируем ремонт набережной в Кировском районе и задумываемся о продолжении набережной от Перми I до Мотовилихинского завода.

Новая зона отдыха на набережной

Новая зона отдыха на набережной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительство нового кладбища

- Вопрос этот непростой, я попробую ответить следующим образом: мы понимаем, что у нас есть необходимость строительства нового Восточного кладбища, и никуда нам от этого не деться. Где бы оно ни располагалась, это всегда будет вызывать опасения у людей, которые проживают рядом.

Согласно Генеральному плану именно на этом земельном участке всегда предусматривалось размещение кладбища, других мест нет, и не предвидится. Этот участок будет полностью соответствовать санитарно-эпидемиологическим заключениям Роспотребнадзора. В проект будет заложено создание санитарно-защитной зоны, чтобы новое Восточное кладбище функционировало безопасно. Я обещаю, что в этом вопросе мы будем максимально прозрачны с жителями, которые проживают в непосредственной близости от этого объекта. Повторюсь, что миллионному городу без нового кладбища не обойтись.

КВН и съемки кино

- У нас очень популярное движение квнщиков и хорошая история выступления наших команд в Высшей Лиге КВН, поэтому в прошлом году мы приняли решение их поддержать. Ребята сейчас выступают в Высшей Лиге и уже выиграли четвертьфинал, причем за явным преимуществом. Приятно смотреть и слушать их острые, актуальные и смелые шутки. Одна из них мне запомнилась особо: «Прекращайте не верить в Пермь!»

На территории Пермского края снимаются фильмы, где показываются наши достопримечательности и известные места. Для чего это нужно? Чтобы привлекать к себе внимание, да и всегда приятно, когда родную землю ты видишь на экранах в кинозалах или по телевизору. Уже сняты «Подельники», «Чук и Гек», а скоро начнутся съемки фильма «Многотрудная Жизнь Ивана Семенова», режиссером которого станет наш известный земляк Антон Богданов. А у пермяков появится шанс сняться в массовке.

Возрождение «Амкара»

- Есть такая фраза «Ломать - не строить», и создание профессионального клуба - это очень кропотливая работа. Сейчас есть первые спонсоры, и я отмечу, что в этом году ни одного бюджетного рубля на содержание команды потрачено не будет.

Мы пригласили опытного и амбициозного специалиста в футболе - Валерия Чупракова. Планы по развитию «Амкара» он написал на 10 лет. Там есть и все вершины, но давайте создавать команду постепенно: создавать тренерский штаб, набирать игроков. Хотелось, чтобы в команде играли воспитанники нашего футбола, а в регионе развивался детско-юношеский спорт. Мы действительно хотим создать хорошую команду, которая будет показывать в кубках достойные результаты.

А В ЭТО ВРЕМЯ

День города в Перми ожидается теплым и ясным. И как раз в этот день на набережной Камы откроется лаунж-зона, где можно посидеть на деревянных шезлонгах, покачаться на качелях, отдохнуть в беседке с видом на реку или на ступенях большого амфитеатра. В лаунж-зоне будут работать «Лекционный павильон» и панорамное кафе.

А на последнем участке променада – от коммунального моста до порта «Пермь» - продолжаются работы по созданию спортивной зоны. Там уже сделаны площадки для спортивных игр. Осталось уложить гранитное покрытие на тротуары и дорожки, покрытие из резиновой крошки на спортплощадки и беговую дорожку, установить скамейки. Спортивную зону планируется открыть к сентябрю.

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