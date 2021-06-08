Не ходите, дети, прыгать на батут: после трагедии в Барнауле с лопнувшим батутом разбираемся, безопасны ли эти детские развлечения в Перми.

«Комсомолка» съездила в рейд по батутам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Выходишь с ребенком и садика иупираешься в батут, который поставили возле торгового центра, - жалуется мама дошкольницы, живущая в микрорайоне Садовом. - И вскоре вся группа снова собирается вместе, на этот раз уже на детском аттракционе. Причем цена за невинные детские хотелки немаленькая- 100 - 150 рублей за 10 минут. Это же, сколько родителям зарабатывать нужно, чтобы каждый день так баловать дитя?

Надувают весной, сдувают осенью

Уличные батуты появились в Перми давно. И любой родитель хоть раз да доставал кошелек, чтобы оплатить своему чаду несколько минут радостных прыжков. И если раньше батуты располагались лишь в официальных городских парках, где за их работой и состоянием смотрели, то сейчас надувают все, кому не лень.

После резонансного ЧП в Барнауле, когдауличный батут взлетел в воздух, и тяжелые травмы получили две девочки, прыгавшие на нем, «Комсомолка» решила разобраться, насколько безопасна эта услуга для пермяков и их маленьких детей? Кто отвечает за правильную эксплуатацию батутов? Как часто в наше коронавирусное время их обеззараживают? И кто будет отвечать, если, не дай Бог, случится подобное барнаульскому ЧП?

Мы написали запрос в администрацию Перми со всеми этими вопросами, а сами поехали в рейд по батутам. Сначала - к торговому центру «КИТ» на улице Крупской. Каждое утро здесь «вырастает» огромный батут с пальмами, а вечером его сдувают, и «детское счастье» остается лежать всю ночь в уличной пыли.

Радует, что батут крепко привязан к железным крюкам, вбитым в землю, и даже самый сильный порыв ветра вряд ли вырвет его. Но, как выяснилось позже, батут этот устанавливают один раз в год - в мае, а убирают осенью.

И даже неспециалисту понятно, что из старенького аттракциона владельцы пытаются выжать максимум. Батут настолько стар, что весь уже выцвел, а на его поверхность приклеена не одна заплатка. Тент, который должен служить крышей и защитой от солнца, превратился в грязную рваную тряпочку.

- На такой случай мы детишкампредлагаем крем от загара, - объяснила девушка-оператор, показываязаляпанную бутылочку. - А безопасностьребят мы всегда контролируем: нас двое, и когда ребенок прыгает, один человек следит с одной стороны, второй - с другой. Поверхность дезинфицируем раз в день, я утром с таблеткой его мою. А что? Детям у нас нравится, много постоянных клиентов. А насчеттого, законно илинет, мы работаем, я понятия не имею, это к руководству вопрос.

- Мамочка, ну можно мне на батуте попрыгать, - заканючил проходящий мимо мальчишка у своей мамы.

- Нет, сынок, это опасно, - отрезала она, а нам объяснила- почему. - После того как старшему ребенкуво время прыжков на батуте случайно прыгнул на руку тяжеловесный ребенок, я решила отказаться от таких «удовольствий». Мы поехали в травмпункт с жалобами на боль и отек в суставе, а доктор нам сказал: «Думаете, вы одни такие? У нас как лето начинается, детей с ушибами, растяжениями и травмами с этих батутов пачками везут!»

Детскую надувную радость никто не проверяет

Следующий батут - в Сквере журналистов. Он чище, новей и тоже крепко привязанкзабетонированным кольям. Несмотря на будний день, здесь много детишек.

- Мы не работаем с большими батутами, они летучие, поэтому выбрали не очень большой, - объясняет девушка-оператор. - Работаем не первый год, и родители уже привыкли к нам и даже переживают, если вдруг нас нет.На случай ЧП у нас есть аптечка, но пока, к счастью, никаких происшествий не случалось.

- Безопасность мы всегда соблюдаем, у нас есть паспорт от завода-изготовителя, мы изучили аннотацию ивсе делаем по правилам: запускаем только по пять человек одной возрастной категории, проверяем, чтобы веревки были туго натянуты, - говорит владелец батута.

- А при каком ветресдуваете его?

- Я не смотрю в интернете, сколько баллов, а смотрю по ощущениям. Вижу - покачивает его, и отключаю.

- Если произойдет ЧП, подобное барнаульскому, кто будет отвечать за случившееся?

- Мы, кто еще?

- Кто вам дал разрешение на установку батута?

- Мы только подали бумаги в администрацию, чтобы получить разрешение, ждем результат.

Но, судя по ответу, присланному на наш запрос из администрации Перми, этого разрешения владельцы батутов не дождутся никогда. И получается, что все они работают незаконно.

- Согласно Правилам благоустройства физическим и юридическим лицам запрещается размещать движимые объекты на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, - ответили «Комсомолке»в пресс-службе администрации Перми. -Поэтому все подобные объекты являются незаконными.Администрация Мотовилихинского района направляет запросы в полицию для представления данных на лиц, которые устанавливают эти объекты, чтобы привлекать их к административной ответственности.Кроме того, полиция совместно с администрацией района проводит рейды по выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности для привлечения лиц к ответственности.

Что ж, ситуация прояснилась. Неясен остается только один вопрос: почему, если батуты в городе вне закона, они продолжают работать? И даже несмотря на то, что за незаконную предпринимательскую деятельность владельцев ловит за руку полиция.