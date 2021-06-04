Сергей Попов: Наша главная задача - улучшение жизни людей

Депутат Сергей Попов.

В избирательном округе № 11 живут тысячи работников «ОДК-СТАР», «ОДК-Пермские моторы» и других предприятий моторостроительного комплекса. И в приоритете депутата Законодательного СобранияСергея Попова - улучшение жизни людей и наведение порядка на территории округа. При этом речь идет не только о ремонте дорог, чистоте на улицах, но и о комфорте и безопасности во дворах, качестве досуга.

Социальная сфера - в приоритете

- Сергей Владимирович нам всегда помогает проводить замечательные праздники - и для детей, и для старшего поколения, - говорит председатель ТОС «Октябрьский» Наталья Конивец. - У нас есть традиция - устраивать конкурсы дворов. Наш микрорайон очень зеленый, и жители стараются сделать его еще красивее, благоустраивают, разбивают цветники. Благодаря поддержке депутата количество участников конкурса растет с каждым годом.

Одна из важных тем в работе депутата -поддержка семей с детьми. Разговор об этом зашел и во время дистанционного приема граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае. К Сергею Попову обратились жители микрорайона Бахаревка. Их волнует ситуация, связанная с комплексным развитием территории, которая ранее была передана многодетным семьям региона под индивидуальное жилищное строительство. Но на земельных участках, где должны быть построены дома, нет практически никакой коммунальной инфраструктуры, кроме электроснабжения. В том числе нет и дорог. Сергей Попов отметил, что в соответствии с действующим законодательством участки, предоставляемые многодетным семьям, должны иметь всю необходимую инженерную инфраструктуру и быть обеспечены с точки зрения транспортной доступности. Чтобы предметно разобраться в вопросе, депутат в качестве первого шага направил соответствующие запросы в городскую и районную администрации.

Говоря о социальной политике края, Сергей Попов подчеркнул, что в марте в окончательном чтении принят пакет поправок в бюджет Прикамья на 2022- 2023 годы с увеличением расходов в текущем году на 2,6 процента.Наибольший объем перераспределенных средств направят на развитие здравоохранения, образования и социальную поддержку граждан. Так, на госпрограмму «Качественное здравоохранение» в 2021 году направят 796 миллионов рублей, а финансирование данной отрасли в 2022 году увеличится на 1,4 миллиарда рублей. Средства планируется направить на строительство Пермской клинической инфекционной больницы №1, стационара краевой психиатрической больницы, а также детских поликлиник, сельских врачебных амбулаторий, лечебных корпусов, больниц и других объектов.В мае депутаты ЗС приняли поправки в Перечень объектов общественной инфраструктуры, предусматривающие строительство на территории Перми и Пермского района 10 новых школ.

Важным результатом деятельности депутата Сергея Попова стало строительство новой детской поликлиники на ул. Лодыгина, 47, которое он курировал с самого начала. В его приемную поступало большое количество обращений от граждан с просьбой оказать содействие в обеспечении качественной медицинской помощью маленьких жителей округа. Раньше детей в микрорайоне Крохалева обслуживали две небольшие поликлиники, которые находились на первых этажах жилых домов. Теперь же они смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В ближайшее время поликлиника будет введена в эксплуатацию.

Лето началось с праздника

В ДК имени Калинина при поддержке Сергея Попова состоялся праздник для детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый день лета для детей из пришкольных лагерей Свердловского района начался с праздника «Большое летнее путешествие». Фойе ДК им. Калинина наполнилось веселым шумом. В праздновании Дня защиты детей приняли участие 85 ребят.

- Кто мне скажет, что первым делом надо взять с собой путешественнику? - задавала вопрос аниматор. В ответ поднимался лес детских рук. У каждого был свой вариант.

С ребятами играли Водяной и Баба Яга. Смешинка и Фея Цветов водили с ними хороводы. Выступали детские танцевальные и цирковые коллективы. А в завершение каждый ребенок получил подарок - небольшую сумочку, в которой удобно хранить мобильный телефон, чтобы он не потерялся.

Такой праздник в День защиты детей организовал для жителей своего избирательного округа депутат Законодательного Собрания Сергей Попов.

- Отдых детей в нашем летнем лагере вот уже пять лет начинается так ярко и весело, - рассказала Лариса Коган, руководитель клуба «Дружные ребята»при Центре детского творчества «Ритм». В лагере, открывшемся при ЦДТ, сейчас занимаются 30 ребят из школ №36 и №60. - Этот праздник задает позитивный настрой всей смене. Мы очень благодарны Сергею Владимировичу за внимание и заботу.