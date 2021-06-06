Как получить право на бесплатную парковку

Фото: Павел Дацковский

С 1 июня многодетные родители могут оставлять свои автомобили на парковках Перми бесплатно – на 2 часа в день. Но просто так приехать в центр города и оставить машину на платной парковке не получится. Вначале надо подтвердить, что вы имеете на это право.

Для этого необходимо внести автомобиль в специальный Реестр транспортных средств многодетных семей города Перми.

Как это можно сделать?

Самый простой способ - обратиться с соответствующим заявлением в любой многофункциональный центр «Мои Документы».

- Пермякам, которые хотят получить льготу на бесплатную парковку,необходимо предоставить паспорт родителя, обратившегося с заявлением, удостоверение многодетной семьи, свидетельство о регистрации транспортного средства, - рассказала Светлана Завьялова, начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ.

Какие еще документы нужны?

Понадобятся документы, подтверждающие регистрацию членов семьи по месту жительства или пребывания на территории Перми.

Для родителей и детей старше 14 лет достаточно предъявитьпаспорт со штампом о прописке или свидетельство о регистрации по месту пребывания. На детей младше 14 лет ничего предоставлять не нужно.

Льгота – только на один автомобиль

В семье может быть две машины – к примеру, на одной папа ездит на работу, а на другой мама отвозит детей в садики, школы и кружки. Но льгота распространяется только на один автомобиль в семье. Так что надо выбратьданные какой именно машинывписывать в заявление. При этом автомобили, принадлежащие дедушкам, бабушкам и прочим родственникам, льготе не подлежат - машина должнабыть зарегистрирована на одного из родителей или одного из несовершеннолетних детей многодетной семьи.

Когда начнет действовать льгота?

После подачи заявления в МФЦ Пермская дирекция дорожного движения внесет госномеравтомобиля в специальный Реестр в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом будет направлено многодетной семье на электронный адрес или в бумажном виде по почте.

Но после этого в дальнейшем уже не потребуется заполнять никаких бумаг и подтверждать свои права - льгота на бесплатную парковку предоставляется на весь срок действия удостоверения многодетной семьи.

Кто еще может бесплатно оставлять машину на парковке?

Оформить разрешение на бесплатную парковкуавтомобиля через МФЦ могут также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Им для получения льготы необходимо внести сведения о машине в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Оформить разрешение можно на автомобиль, водителем которого является инвалид первой или второй группы или перевозящий такого человека, в том числе ребенка-инвалида. Также льгота предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

После того, как сведения об автомобиле будут внесены в ФРИ, машина может бесплатно стоять на парковочных местах, предназначенныхдля инвалидов, не только в Перми, но иво всех субъектах РФ.

КСТАТИ

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что жители Прикамья должны получать комплекс различных услуг в офисах МФЦ, чтобы не приходилось тратить время на хождение по различным инстанциям.

Сейчасжители Пермского края могут получить через МФЦ более 900 видов государственных и муниципальных услуг. С начала 2021 года многофункциональными центрами предоставлено более 1,2 миллионов услуг.

ВАЖНО!

Получить более подробную информацию по услугам МФЦ можно по телефону контактного центра 8 800 23 43 275 или на сайте учреждения www.mfc-perm.ru.