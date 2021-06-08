До конца года пермские кондукторы останутся на рабочих местах

Автобусы вновь изменят маршруты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Верните нам 43-й автобус, - просили прошлым летом жители Крохалевки. - После ликвидации этого маршрута нам неудобно и долго добираться до работы и учебы.

Автобус №43, соединявший микрорайоны Крохалева и Садовый, и в самом деле был очень удобен для пермяков. Его потерю не смогли восполнить даже бесплатные пересадки и изменение маршрута автобуса №63. И вот, наконец, городские власти решили вернуть прямой маршрут.

43-й станет восьмым

Похоже, что постепенно пермские автобусы будут возвращаться к прежним, «дореформенным» маршрутам. Правда, подчас под новыми номерами.

- С 1 января 2022 года новый маршрут №8 свяжет микрорайоны Крохалева и Садовый. При этом произойдет корректировка маршрута №63. Он частично вернется к своему традиционному пути следования, то есть снова пойдет по улицам Лодыгина, Сибирской и до площади Дружбы, - рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник департамента транспорта Анатолий Путин. - Также с января будет запущен еще один новый маршрут: «Песьянка - улица Мира -Комсомольская площадь». Он появится в связи с тем, что к нам поступает много обращений об отсутствии связи улицы Мира с Комсомольским проспектом. К тому же в январе 2022 года изменятся маршруты межмуниципальных автобусов, в том числе будет изменен пригородный маршрут №115 «Площадь Дружбы - деревня Ванюки». Чтобы компенсировать его движение внутри города, и будет запущен автобус №13.

Что еще изменится в работе общественного транспорта?

С 1 июня продлен маршрут автобуса №24, он теперь ходит до Левшино. В департаменте транспорта надеются, что это позволит немного разгрузить 77-й автобус. А с июля все автобусы маршрута №20 будут ходить до микрорайона Новый Крым. В прошлом году часть рейсов «двадцатки» укоротили до ДК имени Кирова.

С сентября будет продлен маршрут автобуса №19, от Липовой Горы он будет ходить по шоссе Космонавтов до фабрики «Гознак».

Автобусов добавят

Часть автобусов перешли на летний режим работы, на линии уменьшилось количество машин. Это касается маршрутов №№ 3, 4, 6, 11, 45, 55, 56, 64, 67. По выходным дням сократилось число рейсов на маршрутах №№1, 10, 20, 50, 60, 74, 80.

Было также значительно сокращено количество автобусов на маршруте №6, но, как рассказал Анатолий Путин, в связи с жалобами пассажиров, с 7 июня число машин на линии было увеличено.

- А с 1 сентября, когда начнут активно ездить школьники и студенты, мы добавим количество автобусов на те направления, где в апреле-мае была загрузка, близкая к предельной, - сказал начальник департамент транспорта. - Это автобусы №№14, 19, 32, 54 и 57.

Кондукторов пока убирать не будут

17 процентов пермяков во время эксперимента по бескондукторной оплате ездили «зайцами». Об этом рассказали на заседании временной комиссии гордумы по транспорту. Правда, по данным контрольно-ревизорской службы «Гортранса», основная причина безбилетного проезда - технические трудности с безналичной оплатой.

- Прежде чем перейти на бескондукторную систему, надо провести работу над ошибками, устранить недочеты в работе валидаторов, - рассказал Анатолий Путин. - Вопрос здесь не в самих приборах, а в программном обеспечении. К примеру, пассажир прикладывает банковскую карту, а валидатор сообщал, что ею нельзя оплатить проезд. Практически 40 процентов безбилетных пассажиров столкнулись с этими проблемами.

Так что пока от кондукторов в Перми отказываться не будут.

- Но если к концу года решим все проблемы, то будем вводить эту систему на всем транспорте, - заявил Анатолий Путин.