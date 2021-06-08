В регионе сетью 4G оборудованы 99,9% базовых станций компании Tele2

Директор пермского филиала Tele2 Антон Антонов. Фото предоставлено Tele2

В Перми состоялась пресс-конференция с директором пермского филиала Tele2 Антоном Антоновым. Говорили о том, как клиенты влияют на работу компании, о принципах и подходах к развитию сети, которые отличают Tele2 от других игроков телеком-рынка, об изменениях, которые принес 2020 год, и о новой digital-реальности. Но главной темой встречи было развитие компанией сети 4G в Пермском крае.

Интерес к 4G-устройствам

Первое, на что обратили внимание специалисты Tele2 – стремительный рост числа пользователей с 4G-устройствами. За минувший год количество 4G-устройств в сети оператора увеличилось на 12 процентов. Если говорить об устройствах, которые предпочитают абоненты Tele2, то лидером стал Samsung. Корейской компании отдают предпочтение 22 процента жителей края. На втором месте Honor с 16 процентами, на третьем – Apple c 11 процентами и четвертое место занимает китайский бренд Xiaomi.

Фото: Tele2

«За последние три-четыре года наша абонентская база очень сильно изменилась, - говорит Антон Антонов. - Если несколько лет назад зримая часть наших абонентов использовала кнопочные телефоны, то сейчас таких пользователей осталось очень немного. Вместе с тем растет и потребление интернет-трафика. В 2020 году он вырос на 54 процента, а в 2021 году еще на 65 процентов».

Точечный подход

При этом в Tele2 постоянно отслеживает города Пермского края, где наблюдается рост интернет-трафика. В тройку лидеров, за исключением Перми, вошли Березники, Кунгур и Соликамск, также «качающими» городам стали Лысьва, Добрянка, Кудмыкар, Краснокамск и Кунгур. Кроме того, в Tele2 пристально следят и за спецификой потребления абонентов, которые пользуются услугами компании в разных уголках мира. Благодаря такому направленному анализу специалисты компании подготавливают свои сети так, чтобы у пользователей не возникало проблем со связью ни в городах Прикамья, ни за пределами края.

Фото: Tele2

Следовать за своими клиентами

«Еще несколько лет назад мы взяли на себя обязанность компании-инноватора. Изменение потребностей, а вместе с тем и портрета наших абонентов предъявляет новые требования и к нам, как к оператору. Поэтому мы вносим кардинальные изменения в свою работу. В последнее время контент стал более тяжелым, люди хотят не просто писать сообщения со своего смартфона, но и смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры, общаться по видеосвязи, поэтому для удобства своих клиентов мы запустили новый продукт – тариф «Везде онлайн».

Фото: Tele2

Это кинотариф, в который, помимо безлимитных звонков по всей России, большого пакета трафика и безлимитного интернета на все популярные социальные сети, мы внедрили инновационный продукт – бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр Wink.

При этом фишка нашей компании – возможность менять неиспользованные минуты на фильмы. Также уже полтора года у нас действует уникальная на телеком-рынке услуга – несгораемые остатки, которая гармонично вписывается в наш новый кинотариф. Накопленные минуты наши абоненты могут поменять на бесплатный просмотр фильмов видеосервиса Wink», - рассказал Антон Антонов.

На высоких скоростях

99,9% базовых станций Tele2 в Пермском крае оборудованы сетью 4G. Это и города, и пригороды, и малые населенные пункты региона. За год Tele2 увеличила число базовых станций на 10% (учитывая количество оборудования компании, речь идет о сотнях вышек), а 45% уже работающих объектов связи были модернизированы. Все это сделано для того, чтобы клиенты компании получали качественный, стабильный и быстрый сигнал и дома, и на работе, и на отдыхе.

Фото: Tele2

Социально ориентированная компания

Tele2 постоянно проводит разнообразные социальные мероприятия. С заботой о старшем поколении, которое последнее время все активнее проявляет интерес к интернету, в компании разработали специальные брошюры, где объясняли взрослому населению, как пользоваться интернетом, зарегистрировать аккаунт в социальных сетях и на Госуслугах. Еще одним соцпроектом компании стала программа «Переплавка». Сдав свой старый телефон в утиль, клиенты получали приятный бонус от компании. Как отметил Антон Антонов, данная акция вызвала огромный интерес у пермяков.

Директор пермского филиала Tele2 Антон Антонов. Фото предоставлено Tele2

На шаг впереди

В планах у Tele2 продолжать улучшать качество высокоскоростного интернета вслед за растущими потребностями клиентов и развивать сеть там, где она будет востребована, до того, как нагрузка на нее станет пиковой.

«Мы не просто прислушиваемся к нашим клиентам, мы меняемся вместе и для них, и с каждым шагом у наших абонентов будет появляться все больше и больше преимуществ», - отметил Антон Антонов.