Прогноз погоды на День города 2021 в Перми: синоптики обещают пермякам приятный сюрприз

Главные гуляния в День города пройдут на пермской набережной. И погода обещает быть прекрасной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские синоптики рассказали, какая погода ждет пермяков в День города и праздничные выходные.

- После жарких выходных в начале наступившей недели жаркое лето сменилось прохладой, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Причина этого в том, что вечером в понедельник над Пермским краем прошел холодный фронт, контраст на границе фронтов был очень значительный - более 10 градусов. На востоке края прохождение холодного фронта вызвало кратковременные дожди, а на севере - серьезное похолодание.

Минимальные ночные температуры опустились до тех же значений, что и на прошлой неделе - до +1…+3 градусов, в южной части края и в Перми было чуть теплее +7…+8 градусов.

- Начавшееся похолодание будет очень похожим на похолодание прошлой недели, но только станет менее выраженным, - объяснил Андрей Шихов. - Днем будет не больше +20 градусов, а самым холодным станет вторник, когда столбик термометра постарается дотянуться до отметки +18.

Что касается осадков, дожди пройдут в Европейской части России, а у нас, в Пермском крае, будет сухо. Причина этого во влиянии Скандинавского антициклона и, по прогнозам синоптиков, существенных осадков в Прикамье не ожидается еще неделю: до середины июня.

Зато во второй половине недели в регионе начнется потепление. Уже к выходным, когда пермяки будут праздновать День России и День города, дневные температуры поднимутся до +24… +29 градусов при полном отсутствии осадков и облачности.