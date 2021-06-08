Сардана Авксентьева: Новые люди против объединения Пермского края с другими регионами

Сардана Авксентьева: Надо убеждать людей приходить на выборы. Фото: Борис Меркушев

Сардану Авксентьеву называют народным мэром. После избрания она отменила собственную инаугурацию, отказалась от дорогостоящих зарубежных командировок и продала внедорожники, принадлежавшие администрации города.

- Сардана Владимировна, вы много ездите по стране. И активно выступаете против объединения регионов, в частности против объединения Пермского края со Свердловской областью, идея которого в последнее время активно муссируется на разных уровнях. В чем, на ваш взгляд, плюсы и минусы подобного объединения?

- Когда я впервые услышала про варианты объединения регионов, мне показалось, что объединение Пермской области и Коми–Пермяцкого округа было позитивным. Но когда я высказалась по этому поводу, мне тут же прилетели комментарии, что ничего положительного в этом объединении не было. Я изучила материалы и согласилась, что оно пошло не на пользу людям. Потому что как минимум один субъект пропал из федеральной повестки, из прямого федерального финансирования. В макроэкономическом смысле объединение может быть кому-то полезно. Я же считаю, надо смотреть, как отразится любая инициатива на конкретном человеке. И на мой взгляд, плюсы от слияния далеко не очевидны.

- Как вы думаете, объединение более выгодно сильному региону?

- Не факт. Более сильный регион будет вынужден тащить за собой более слабый. И тем самым, ослабит свои позиции. Я не уверена¸ что объединение выгодно еще кому-то, кроме тех, кто управляет.

- А что вы скажете про объединение на уровне муниципалитетов? Ведь при этом будет сокращаться число чиновников?

- Сокращать количество чиновников, как правило, полезно. Это я вам говорю по собственному опыту. Но надо смотреть в каждом конкретном случае. И по географическому расположению, и по экономической составляющей наши субъекты сильно различаются. Но полагаю, что в любом случае муниципалитеты должны быть. И органы местного самоуправления должны быть самостоятельными.

Я в вашем городе впервые, но могу навскидку назвать главные проблемы Перми: изношенные коммуникации, нехватка мест в школах и детских садах, непрозрачная работа фонда капитального ремонта… А еще управляющие компании, которые как пираты захватывают дома и делают в них, что захотят. Это проблемы всех российских городов. А основа в чем? В безденежье.

Поэтому необходимо справедливое распределение средств. Большая часть денег должна оставаться там, где они собираются, где производятся товары и продукты. А так называемые дотации становятся мерой воздействия на регионы. Будешь плохо себя вести – дотаций не дадим. Так не должно быть. Мы должны заранее понимать, что в 2021 году Пермский край получит столько-то, в 2022 году – столько-то. И рассчитывать свои возможности. Если мы сейчас планируем трехлетний бюджет, то и дотации должны рассчитывать на три года, а не под конец года в зависимости от KPI губернатора.

- Вы были мэром города, имеете определенный опыт политической работы. Скажите, что может изменить мэр?

- Многое. Потому что все начинается со взаимного доверия. Когда люди начинают доверять власти, они идут навстречу, начинают активно участвовать в городской жизни. Мэр может сделать все финансы более открытыми. Когда меня избрали мэром Якутска, наш город был на 33-м месте по прозрачности закупок в национальном рейтинге. 2020 год мы закончили на 11-й позиции.

- Сейчас вы занимаетесь партийной работой. Что успели сделать?

- Наша партия «Новые люди», и в частности я, как советник председателя партии Алексея Нечаева, сейчас разрабатываем и шлифуем три идеи, которые связаны со справедливостью.

Первая – построение диалога между обществом и властью. Сегодня мы друг друга не слышим. В современном обществе голос каждого должен быть услышан. Для этого не требуется никаких национальных проектов или госпрограмм. Если наладить этот диалог, можно будет решить большинство проблем без митингов и шествий. Для этого нужно – и это будет одной из наших первых законодательных инициатив – возвращение прямых выборов мэров. И тогда работодателем главы города станут не 36 депутатов, а жители, которые его избрали.

Вторая – необходима деятельность независимых СМИ. Не обязательно власть должна их поддерживать деньгами, не об этом речь. А о том, что они должны быть рупором, голосом заинтересованной группы людей. Если у независимого издания много просмотров, комментариев, значит, проблема действительно волнует общество и ее нужно решать.

Третье – поддержка общественных объединений и любых форм самоорганизации жителей. При этом, как показывает мой опыт, поддержка чаще всего нужна опять-таки не финансовая. Иногда достаточно снять административный барьер.

Чтобы воплотить эти идеи в жизнь, требуется политическая воля и желание жителей. И я считаю, надо убеждать людей приходить на выборы. Это на сегодня единственный законный способ проявить политическую активность. Приходите и голосуйте, за кого хотите. Главное – голосуйте. А пока явка на выборы в Пермском крае составляет около 36 процентов, ничего в нашей жизни не изменится.