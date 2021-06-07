Это просто космос: в женской исправительной колонии прошел показ мод

Модный показ был организован в стиле "Космос". Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

Мерцающая пудра, тени с голографическим эффектом, геометрические украшения, латекс, кожа, платья из алюминиевой фольги, наряды из осколков стекла – эти слова привычнее услышать на каком-нибудь фэшен-показе известных мировых брендов, но как оказалось, не только. Сногсшибательные наряды продемонстрировали осужденные женской исправительной колонии №32, в Перми, организовав показ мод в стиле «Космос».

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

Тематика конкурса была приурочена к 60-летнюю первого полета человека в космос. Готовились к ней женщины почти год и устроили космическое шоу в День легкой промышленности. Этот праздник в учреждении считается профессиональным и традиционно отмечают каждый год.

Многообразие моделей одежды превзошло все ожидания. Необычное сочетание материалов, геометричность линий, платья из алюминиевой фольги, наряды из осколков стекла, латекс, кожа, неоновые цвета, «инопланетные принты», диспропорции, преобладание в изделиях эффекта «жидкого металла» или просто блестящих элементов одежды.

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

Жюри предстояло сделать нелегкий выбор - выделить работу, которая отличалась оригинальностью в исполнении. Всего на конкурс было представлено 19 креативных костюмов, созданных 10 модельерами. Для воплощения задумок в жизнь женщинам кропотливо трудились два месяца.

Особое внимание модельеры уделили уникальным аксессуарам геометрических форм с невероятными объемами - цепям, шипам, массивным ожерельям, браслетам похожими на кусочки метеоритов, широким поясам. Для макияжа использовали мерцающую пудру и тени с голографическим эффектом. Апогеем космического стиля стали костюмы из металлических деталей, снабженные электрическими лампочками.

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

- Подводя итоги конкурса, все участники получили подарки, а модельерам - победителям конкурса вручили почетные грамоты, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Первое место завоевала осужденная Виктория Петрова, автор коллекции «Невесомость». Второе место заняла Светлана Новикова и ее коллекция «Валькирии таинственных галактик». Третье место досталось коллекции «Спейс арт», представленной Мариной Шкадовой и Ольгой Русских.

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.

Гран-при конкурса завоевала Екатерина Маслова и Гусева Наталья, авторы коллекции «Вангелика». Светодиодные костюмы с металлическими элементами представленной коллекции, словно, лавиной накрыли зрителей и членов жюри, никому не уступив пальму первенства на космическом дефиле.

Фото: ГУФСИН России по Пермскому краю.