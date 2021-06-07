Прогноз погоды на неделю с 7 по 11 июня в Пермском крае: солнечно, но прохладно

В Пермском крае на предстоящей неделе жару синоптики не прогнозируют. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в понедельник станет прохладнее, чем минувшие выходные, но в целом неделя будет теплой. В начале недели дождей будет немного, а к концу недели на юге региона они возможны. О погоде на неделю с 7 по 11 июня рассказали специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

Сегодня, 7 июня, холодный воздух к нам придет с Республики Коми. Не исключены кратковременные локальные дожди и грозы. Во вторник ожидается сухая и солнечная погода, но относительно прохладная лишь около +20°C. К среде погода в Пермском крае существенно не изменятся. Будет солнечно и не жарко. Начиная с четверга, в Пермском крае возможны ливни и грозы, более вероятные в южных районах. В пятницу погода сильно не изменится

Подробнее по дням недели:

7 июня переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах днем гроза (по югу ясно, без осадков). Температура воздуха ночью +9…+14° (по югу в низинах до +4°), днем +23…+28° (по северу +15…+20°). Ветер ночью слабый, днем северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

8 июня ясно, без осадков. Температура воздуха ночью +5…+10° (по северу и востоку 0…+5°), днем +17…+22°. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.

9 июня ясно (по югу днем переменная облачность), без осадков. Температура воздуха ночью +5…+10° (по востоку 0…+5°), днём +18…+23°. Ветер ночью слабый, днём северо-восточный 3-8 м/с.

10 июня ночью переменная облачность, без осадков. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +7…+12° (по востоку +2…+7°), днём +19…+24°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

11 июня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза (по северу переменная облачность, без осадков). Температура воздуха ночью +7…+12°, днём +20…+25°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

По предварительным данным, в выходные дни теплая погода сохранится.