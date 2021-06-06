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Общество6 июня 2021 19:35

Выходные на набережной Перми: «Это не город, а курорт какой-то!»

Смотрите яркие фото и ищите на них себя
Анна Маркова
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Вплоть до 12 сентября на набережной будут проходить самые разнообразные мероприятия

Вплоть до 12 сентября на набережной будут проходить самые разнообразные мероприятия

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные на пермской набережной не протолкнуться. Чудесная погода, располагает на неспешные прогулки. Куда идти, если ты остался в городе, а хочется, чтобы речка рядом и природа.

Пройтись на джамперах милое дело, главное не покалечиться.

Пройтись на джамперах милое дело, главное не покалечиться.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие так решили и не прогадали, настроение горожан на набережной поднимают джаз-бэнды, детей развлекает кукольный театр. Любители шахмат уютно расположились на солнышке и атакуют друг друга конями.

Музыканты готовятся к выступлению.

Музыканты готовятся к выступлению.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А тем, кто решил встать на самокат или велосипед – не разогнаться, им приходится маневрировать между многочисленными отдыхающими.

Редкая тень на вес золота.

Редкая тень на вес золота.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Это не город, а курорт какой-то», - говорят пермяки, гладя на происходящее на набережной. Фотокорреспондент «КП» прогулялся по ней и запечатлел самые яркие моменты.

Горячительные напитки заменились на прохладительные.

Горячительные напитки заменились на прохладительные.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, 12 июня, в День города, откроется сквер, расположенный между большой детской площадкой и новым амфитеатром.

Известная «Пачка сигарет» в исполнение мене известного музыканта звучала более чем достойно

Известная «Пачка сигарет» в исполнение мене известного музыканта звучала более чем достойно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Там появится лаунж-зона - место для отдыха. Здесь уже уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки, фонари. Устроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Чуть позже откроются здания «Лекционного павильона» и панорамного кафе.

Лаунж-зона пока закрыта для посещения.

Лаунж-зона пока закрыта для посещения.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дождя на этот пух не хватает

Дождя на этот пух не хватает

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сказать, что пермякам нравится проводить время на набережно, - ничего не сказать

Сказать, что пермякам нравится проводить время на набережно, - ничего не сказать

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посетить набережную желают многие.

Посетить набережную желают многие.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще один музыкант и даже обзавелся фанатками, либо девушки просто смотрят маршрут в телефоне.

Еще один музыкант и даже обзавелся фанатками, либо девушки просто смотрят маршрут в телефоне.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Столько людей не помнит даже Ялтинская набережная.

Столько людей не помнит даже Ялтинская набережная.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отдыхать всегда весело.

Отдыхать всегда весело.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При перегреве нужно остыть.

При перегреве нужно остыть.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогулка вдоль береговой линии освежает.

Прогулка вдоль береговой линии освежает.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Детишки с удовольствием смотрели кукольное представление.

Детишки с удовольствием смотрели кукольное представление.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самокаты, что уже на воде работают?

Самокаты, что уже на воде работают?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Я так хочу, чтобы лето не кончалось

Я так хочу, чтобы лето не кончалось

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Детям на набережной одно веселье.

Детям на набережной одно веселье.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любители шахмат уютно расположились на солнышке.

Любители шахмат уютно расположились на солнышке.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прогулку всей семьей.

На прогулку всей семьей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мороженое самая популярная еда в такую жару.

Мороженое самая популярная еда в такую жару.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 600 рублей можно было пройти практику в кузнечном деле.

За 600 рублей можно было пройти практику в кузнечном деле.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Целая очередь возле батута.

Целая очередь возле батута.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чайки, такие чайки.

Чайки, такие чайки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трудно придумать развлечение лучше чем отдых у реки.

Трудно придумать развлечение лучше чем отдых у реки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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