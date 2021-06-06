Выходные на набережной Перми: «Это не город, а курорт какой-то!»

Вплоть до 12 сентября на набережной будут проходить самые разнообразные мероприятия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные на пермской набережной не протолкнуться. Чудесная погода, располагает на неспешные прогулки. Куда идти, если ты остался в городе, а хочется, чтобы речка рядом и природа.

Пройтись на джамперах милое дело, главное не покалечиться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие так решили и не прогадали, настроение горожан на набережной поднимают джаз-бэнды, детей развлекает кукольный театр. Любители шахмат уютно расположились на солнышке и атакуют друг друга конями.

Музыканты готовятся к выступлению. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А тем, кто решил встать на самокат или велосипед – не разогнаться, им приходится маневрировать между многочисленными отдыхающими.

Редкая тень на вес золота. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Это не город, а курорт какой-то», - говорят пермяки, гладя на происходящее на набережной. Фотокорреспондент «КП» прогулялся по ней и запечатлел самые яркие моменты.

Горячительные напитки заменились на прохладительные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, 12 июня, в День города, откроется сквер, расположенный между большой детской площадкой и новым амфитеатром.

Известная «Пачка сигарет» в исполнение мене известного музыканта звучала более чем достойно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Там появится лаунж-зона - место для отдыха. Здесь уже уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки, фонари. Устроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Чуть позже откроются здания «Лекционного павильона» и панорамного кафе.

Лаунж-зона пока закрыта для посещения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дождя на этот пух не хватает Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сказать, что пермякам нравится проводить время на набережно, - ничего не сказать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посетить набережную желают многие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще один музыкант и даже обзавелся фанатками, либо девушки просто смотрят маршрут в телефоне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Столько людей не помнит даже Ялтинская набережная. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отдыхать всегда весело. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При перегреве нужно остыть. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогулка вдоль береговой линии освежает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Детишки с удовольствием смотрели кукольное представление. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самокаты, что уже на воде работают? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Я так хочу, чтобы лето не кончалось Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Детям на набережной одно веселье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любители шахмат уютно расположились на солнышке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прогулку всей семьей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мороженое самая популярная еда в такую жару. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 600 рублей можно было пройти практику в кузнечном деле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Целая очередь возле батута. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чайки, такие чайки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО