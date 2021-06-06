Выходные на набережной Перми: «Это не город, а курорт какой-то!»

Вплоть до 12 сентября на набережной будут проходить самые разнообразные мероприятия
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В эти выходные на пермской набережной не протолкнуться. Чудесная погода, располагает на неспешные прогулки. Куда идти, если ты остался в городе, а хочется, чтобы речка рядом и природа.
Пройтись на джамперах милое дело, главное не покалечиться.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Многие так решили и не прогадали, настроение горожан на набережной поднимают джаз-бэнды, детей развлекает кукольный театр. Любители шахмат уютно расположились на солнышке и атакуют друг друга конями.
Музыканты готовятся к выступлению.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А тем, кто решил встать на самокат или велосипед – не разогнаться, им приходится маневрировать между многочисленными отдыхающими.
Редкая тень на вес золота.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
«Это не город, а курорт какой-то», - говорят пермяки, гладя на происходящее на набережной. Фотокорреспондент «КП» прогулялся по ней и запечатлел самые яркие моменты.
Горячительные напитки заменились на прохладительные.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кстати, 12 июня, в День города, откроется сквер, расположенный между большой детской площадкой и новым амфитеатром.
Известная «Пачка сигарет» в исполнение мене известного музыканта звучала более чем достойно
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Там появится лаунж-зона - место для отдыха. Здесь уже уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки, фонари. Устроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Чуть позже откроются здания «Лекционного павильона» и панорамного кафе.
Лаунж-зона пока закрыта для посещения.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Дождя на этот пух не хватает
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сказать, что пермякам нравится проводить время на набережно, - ничего не сказать
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Посетить набережную желают многие.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Еще один музыкант и даже обзавелся фанатками, либо девушки просто смотрят маршрут в телефоне.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Столько людей не помнит даже Ялтинская набережная.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Отдыхать всегда весело.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
При перегреве нужно остыть.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прогулка вдоль береговой линии освежает.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Детишки с удовольствием смотрели кукольное представление.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Самокаты, что уже на воде работают?
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Я так хочу, чтобы лето не кончалось
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Детям на набережной одно веселье.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Любители шахмат уютно расположились на солнышке.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На прогулку всей семьей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мороженое самая популярная еда в такую жару.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За 600 рублей можно было пройти практику в кузнечном деле.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Целая очередь возле батута.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чайки, такие чайки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Трудно придумать развлечение лучше чем отдых у реки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО