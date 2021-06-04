Думали нервы, оказалось – рак: 17-летний парень из Пермского края борется с тяжелой болезнью

Сейчас все силы и время юноши уходят на преодоление страшного диагноза. Фото: фонд Берегиня.

Два года назад Костя Боталов из села Пыскор Усольского района начал чувствовать непонятный зуд по всему телу. Тогда парню было 15 лет. Ничем ранее не болевший, серьезнее ОРВИ, подросток обратился к врачу. После обследования доктор сделал заключение, что это на нервной почве.

Время шло, лечение не помогало, зуд становился просто невыносимым. Однажды парень нащупал у себя на шее небольшие уплотнения с обеих сторон.

- Родители забили тревогу и Костю увезли в больницу, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. – После тщательных исследований подростку поставили диагноз - Лимфома Ходжкина с поражением шейно-надключичных лимфоузлов с обеих сторон. В больнице мальчик прошел шесть курсов химиотерапии, но, к сожалению, положительных результатов лечения не было.

И Костю отправили на лечение в Москву, сейчас он проходит первый этап аутогенной трансплантации - забор стволовых клеток. Затем эти клетки заморозят, а потом используют для пересадки в костный мозг. После процедуры Костя отправится в Пермь на химиотерапию.

Дли того, чтобы болезнь не дала рецидив, врачи рекомендуют юноше пройти противорецидивную терапию препаратом «Брентуксимаб ведотин», который хорошо зарекомендовал себя в лечении лимфомы у взрослых людей. И так как Косте уже 17 лет, было решено проводить терапию именно этим препаратом.

- Болезнь разделила нашу жизнь на «до» и «после», - говорит Александра, мама Константина. - Учебу пришлось оставить, но мы понимаем: для того, чтобы реализовать свои мечты, быть самостоятельным, работать, создать семью, сыну нужна профессия. Пока любая: строителя, печника, дорожника… Это так важно на пороге взрослой жизни!

Сейчас все силы и время юноши уходят на преодоление страшного диагноза.

- Дальнейшее лечение более сложное и дорогостоящее, и нашей семье, где есть еще двое детей, не по силам его самостоятельно оплатить, - объясняет женщина.- Теперь жизнь Кости зависит от трансплантации костного мозга, которую успешно проводят в Москве. Это его шанс на выздоровление. Любая помощь будет бесценна для нас! Очень верим, что, при желании, каждый способен найти возможность сделать доброе дело ценою в жизнь молодого парня. Помогите! Нам без вас не справиться!

«Берегиня» открывает сбор на препарат «Брентуксимаб ведотин» (1 ампула) на сумму 185 000 рублей и верит, что найдется много неравнодушных людей, которые поддержат молодого парня в его нелегком пути к выздоровлению!