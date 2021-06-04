«Настоящее лето!» Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие выходные и на следующей неделе в Пермском крае

В выходные погода будет отличной, самое время погреться на солнышке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край собирается прийти лето, оно замедлилось ненадолго, а теперь крадется к нам неспешными шагами и с каждым днем будет согревать все сильнее. Какой будет погода в предстоящие входные и на следующей неделе в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) о рассказал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

Павел Владимирович, расскажите, что у нас с погодой, тепло будет?

- У нас сейчас наблюдается стабильный характер погоды, положительный момент в том, что он сохранится в ближайшие 3-5 дней, как минимум, - говорит Павел Смирнов. - Погода будет солнечная без осадков, облачности особо не будет. Что касается температуры воздуха, здесь наблюдаются положительные изменения, сегодня, 4 июня, во второй половине дня будет уже значительно теплее, чем вчера. Воздух прогреется до +20,+22.

Завтра, 5 июня, температура воздуха уже будет по-настоящему летней, можно смело ожидать +24,+26 градусов. То есть лето к нам наконец-то придет. В начале недели, несмотря на солнечную погоду, в Пермский край поступит прохладный воздух, и температура воздуха станет на несколько градусов ниже, но все равно, будет приятной.

А что можно сказать на перспективу, какой долгосрочный прогноз на лето?

- По предварительным прогнозам, несмотря на опасения многих, что после очень теплого мая лета в Прикамье не будет, это не так. Пока эти опасения не оправдываются. В целом, погода будет советовать календарю. Да, станет прохладнее в начале недели, но не критично. Каких-то крупных аномалий мы не ожидаем.

Давать достоверные долгосрочные прогнозы сложно, но тем не менее скажу, что холодно в Пермском крае в июне не будет.