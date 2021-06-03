На велосипедах въезд запрещен: в Перми начались «Выходные на набережной»

Вплоть до 12 сентября на набережной будут проходить самые разнообразные мероприятия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми открылся уже традиционный фестиваль «Выходные на набережной» (0+). Теперь вплоть до 12 сентября на набережной будут проходить самые разнообразные мероприятия: мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступления уличных музыкантов и артистов, показы кино, спортивные мероприятия и тренировки под открытым небом.

- По променаду будут прогуливаться ходулисты, люди в карнавальных костюмах, с которыми можно будет пофотографироваться, - рассказал в эфире Радио «КП» (96,6 FM) директор Агентства социокультурных проектов Андрей Хомяков. - Будут две детских площадки, на одной из которых откроется «Комната матери и ребенка». Откроются киоски, где можно купить себе чай, кофе, сладости и потом посидеть на лавочках, полюбоваться на Каму.

В День города на набережной откроется сквер, расположенный между большой детской площадкой и новым амфитеатром Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фестиваль будет проходить по пятницам с 17.00 до 22.00, субботам с 12.00 до 22.00 и воскресеньям с 17.00 до 22.00. Будут действовать игровые площадки и фотозоны, интерактивная танцевальная площадка. По вечерам зрители смогут слушать выступления творческих коллективов.

4 июня в 20.00 состоится концерт фолк-группы «Груша».

5 июня в 18.30 пермяки смогут потанцевать под музыку группы «Ба-Ба-Ту». А в 20.00 – посмотреть концерт группы «Ярмарка».

В воскресенье, 6 июня, в 19.30 свою программу исполнит камерный оркестр «Орфей». В 20.30 начнется диджей-сет.

Также в рамках проекта «Выходные на набережной» в течение лета пройдут другие фестивали и праздничные события – «Деревня FEST», «МузыКама», фестиваль кино, День города, День молодежи, День семьи, любви и верности и другие.

Можно будет отдохнуть на шезлонгах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 июня, в День города, на набережной откроется сквер, расположенный между большой детской площадкой и новым амфитеатром. Там появится лаунж-зона – место для отдыха. Здесь уже уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки, фонари. Устроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Чуть позже откроются здания «Лекционного павильона» и панорамного кафе.

Откроется панорамное кафе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Велосипедные прогулки по набережной пока остаются под запретом, - добавил Андрей Хомяков. – Для них у нас подготовлены парковочные места – как для тех, кто спускается с Соборной площади, так и для тех, кто едет со стороны Перми-2.

А на следующем участке - от Коммунального моста до порта Пермь осенью будет открыта спортивная зона. Там появятся площадки для баскетбола, мини-футбола, стритбола, воркаута, кроссфита, тренажеров, единоборств, большого тенниса, настольного тенниса, троссовой конструкции «Купол».