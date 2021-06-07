Фото: «СтройПанельКомплект»

С начала текущего года застройщик ввел в эксплуатацию 3 жилых дома и передал квартиры новоселам жилых комплексов «Медовый» и «Белые росы». Также в эксплуатацию введено два детских сада в д. Кондратово (ул. Школьная, 5) и мкр. Вышка II (ул. Евгения Пермяка, 8а), реализованных по Национальному проекту «Демография». «СтройПанельКомплект» выступил генеральным подрядчиком строительства детских садов.

Строительные работы ведутся на участках жилых комплексов «Медовый», «Белые росы», «МотовилихинSKY», «Pro жизнь», «Экопарк Сосновый». Общий объем строительства составляет 150 000 кв.м.

Детский сад в мкр. Вышка II, улица Евгения Пермяка, 8а. Фото: «СтройПанельКомплект»

В основе надежности компании – собственное производство ЖБИ с объемом выпуска до 70 000 куб.м в год, укомплектованный парк строительной техники, коллектив в 800 сотрудников. Эти составляющие позволяют планировать долгосрочные проекты с масштабными объемами застройки для жителей Пермского края.

Квартиры сдаются с полной отделкой. Разнообразие планировочных решений, доступная стоимость квадратного метра, ассортимент ипотечных программ и программ покупки помогут выбрать квартиру, соответствующую всем представлениям о комфорте!

ЖК «Белые росы», поселок Фролы, улица Весенняя, 38. Фото: «СтройПанельКомплект»

Жилые комплексы от «СтройПанельКомплект» ежегодно выбирают тысячи семей. С компанией, которая занимается жилищным строительством уже 60 лет покупатели чувствуют себя спокойно и уверенно – жилье будет построено в срок, а квартиры порадуют качеством и комфортом.

«СтройПанельКомплект» – крупнейший застройщик по объему строящегося жилья в Пермском крае по состоянию на 01.06.2021 по данным Единого ресурса застройщиков erzrf.ru

Фото: «СтройПанельКомплект»

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru