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Происшествия3 июня 2021 9:35

Переходили болото и бурелом: в Пермском крае двое детей заблудились в лесу

Мальчишки блуждали по нему несколько часов
Анна Маркова
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Мальчишки блуждали по лесу несколько часов, пока им на помощь не пришли полицейские.

Мальчишки блуждали по лесу несколько часов, пока им на помощь не пришли полицейские.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае в лесу Очерского района заблудились двое подростков 12 и 14 лет. Мальчишки решили отправиться в гости к своим друзьям из деревни Киприно в Нововознесенск, а это путь длиной в 14 километров. Они вышли из дома в 8 утра, родителям о своем далеком путешествии ничего не сказали.

Пройдя несколько километров, мальчишки решили сократить пусть и свернули с дороги. Через некоторое время ребята поняли, что заблудились и разволновались. Мальчишкам пришлось переходить через болото и буреломы. Когда ситуация оказалась критической, они осознали, что без помощи взрослых им не обойтись. К счастью, у одного их мальчиков с собой оказался мобильный телефон, они набрали номер экстренных служб и сказали, что заблудились.

- Для поиска детей были сформированы розыскные группы, в одной из них был госавтоинспектор капитан Андрей Морозов, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Полицейский - охотник со стажем. Он связался с мальчиками, успокоил, попросил встать лицом к солнцу и точно описать местность, где они находятся.

- Я подсказал парням в каком направлении нужно идти и корректировал маршрут детей, - рассказал командир взвода ДПС отдела ГИБДД МО МВД России «Очерский» Андрей Морозов.

Ребята, выполняя указания полицейского, вскоре вышли из леса.

- Можно сказать, парням повезло, что они смогли выйти на связь, - говорит Андрей Морозов. - Часто бываю в тех краях на охоте, места глухие. Когда позвонил одному из мальчишек, понял, что они сильно напуганы, все же они смогли назвать ориентиры - мачту газораспределительной станции, массив леса, большое поле, уточнили, что не переходили линию электропередач. И тогда стало понятно, где их искать.

К счастью, с лесными зверями мальчишки не встретились, но клещей с себя сняли немало. Хорошо, что с собой у них была вода и немого продуктов на перекус. Это путешествие друзья запомнят на всю жизнь, благо, что все хорошо закончилось. Когда парней обнаружили, они поблагодарили полицейских за спасение.

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