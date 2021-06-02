Winter Technologies Group - первый официальный спонсор футбольного клуба «Амкар»

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У пермский футбольного клуба «Амкар» появился первый официальный спонсор. Им стал производитель противогололедных смесей из Пермского края – бизнес-сообщество Winter Technologies Group. Трехстороннее соглашение между Пермским краем, бизнес-сообществом WTG и футбольным клубом подписал 1 июня глава региона Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края подчеркнул, что власти продолжают системно подходить к процессу возрождения «Амкара» и выразил благодарность первому спонсору за проявленную инициативу.

«Край приобрел права на название, воссоздано юридическое лицо, пройдено лицензирование, пост президента клуба занял Валерий Чупраков. Сегодня ничто не мешает клубу заявляться на чемпионаты и выступать. Для этого необходима финансовая поддержка. Мы благодарны пермским компаниям, готовым ее оказать, – сказал губернатор. – Для каждого жителя Пермского края «Амкар» – это история спортивного успеха, добрая память преданных болельщиков. Мы хотим, чтобы на футбольных трибунах Перми и Прикамья снова была жизнь, чтобы в регионе выстроилась система подготовки профессиональных футболистов. Будем всем этим заниматься. Спасибо еще раз компании, которая первая выступила с инициативой по оказанию помощи нашему легендарному футбольному клубу», - заявил Дмитрий Махонин.

Генеральный директор УК Winter Technologies Group Дмитрий Пылев также отметил значимость подписанного соглашения.

«Футбол – самый популярный вид спорта. «Амкар» знают по всей стране, помнят, поэтому мы с благодарностью, ответственностью и гордостью отнеслись к предложению стать частью клуба», – сказал генеральный директор УК Winter Technologies Group Дмитрий Пылев.

Одна из основных задач спортклуба - выход в Национальную футбольную лигу (второй по значимости дивизион - ред.). Президент «Амкара» Валерий Чупраков уверен, что этого можно достичь в течение двух лет.

«В любом деле нужна уверенность, а она придается, когда есть надежные партнеры. Подписанное сегодня соглашение создает надежный тыл», – заявил Валерий Чупраков.

Сейчас в «Амкаре» идет работа по подбору игроков и формированию тренерского штаба. Дебютный сезон в ПФЛ России команда начнет в конце июля.