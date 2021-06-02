Как пермякам собрать ребенка в загородный лагерь?

Родители могут вернуть до 20 тысяч рублей за путевку в лагерь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Долгожданные каникулы у школьников Пермского края уже начались. Провести лето весело, с пользой, в этом году смогут больше ребят, чем обычно. Многие поедут в загородные лагеря, ведь родителям вернут до 50% стоимости путевки. В Пермском крае с 25 мая по 31 августа действует программа детского туристического кэшбека. Если вы уже купили путевку, будет не лишним взглянуть в памятку, которую опубликовали специалисты управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Это поможет собрать ребенка в лагерь. В этом году посещение родителями лагерей будет запрещено в целях безопасности из-за коронавирусной инфекции, поэтому количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой в лагерь, нужно рассчитать на смену в 21 день.

Планируем поездку и говорим о правилах

Составьте полный список вещей, которые ребенок берет в лагерь, в двух экземплярах (один положите в чемодан, второй оставьте для себя).

Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей.

Если вы даете ребенку с собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, если она будет недорогостоящей, так как ребенок может ее потерять.

Перед поездкой в лагерь ребенку нужно объяснить, что ему предстоит жить с другими детьми, и напомнить о правилах совместного проживания. Дети должны соблюдать элементарные правила гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета. Кроме того, дети должны использовать только индивидуальные предметы личной гигиены – зубные щетки, полотенца, и не пользоваться чужими вещами.

Стоит умеренно использовать духи и средства от насекомых - в закрытом помещении их аромат может вызывать дискомфорт у окружающих. Не стоит активно использовать парфюмерно-косметические средства, их высокая концентрация может спровоцировать у детей аллергическую реакцию.

Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты. Например, лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с режимом щадящего питания.

Относитесь ответственно к здоровью детей и не отправляйте в лагерь ребенка с симптомами ОРВИ или с высокой температурой.

Количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой в лагерь, нужно рассчитать на смену в 21 день. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что нужно положить в чемодан?

Одежда: Футболка 7-8 шт. (отдельно белая футболка для прощальных пожеланий. Иногда дети в конце смены расписываются на ней специальными фломастерами или красками); спортивный костюм 1 шт.; кофта с длинным рукавом 2 шт.; теплая кофта на молнии или на пуговицах 2 шт.; джинсы или брюки 2 шт.; шорты 5 шт.; нарядная одежда; платье (для девочек) 2 шт.; юбка (для девочек) 2 шт.; пижама или одежда для сна 2 шт.; нижнее белье 21 шт.; носки 21 шт.; купальник (для девочек) 2 шт. (желательно ярких цветов); плавки или купальные шорты (для мальчиков) 5 шт., (желательно ярких цветов); солнцезащитные очки 1 шт.; дождевик или зонт 1 шт.; головной убор 1 шт. (желательно подписать); список вещей.

Гигиена: мочалка 1 шт.; мыло обязательно в мыльнице, которая закрывается; зубная щетка 2 шт.; зубная паста 1 шт.; полотенце банное 2 шт.; бритвенный станок 3 шт.; расческа; ножницы для ногтей; средства женской гигиены; полотенце пляжное 2 шт.; тапочки для душа/бассейна; бумажные платки 2 уп.; резиновая шапочка для бассейна.

Обувь: кроссовки, комнатные тапочки; резиновые тапочки для пляжа, сандалии или любая другая открытая обувь.

Документы: путевка, медицинская справка, подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря, нотариально заверенное согласие от родителей, копия полиса медицинского страхования, документы, удостоверяющие личность ребенка (загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении).

Что нужно положить в рюкзак?

Альбом или тетрадку

Влажные салфетки - 5 упаковок.

Книгу или журнал

Деньги

Телефон

Бутылку с водой 0,5 литра. Обязательно подписанную.

Зарядное устройство

Запрещено брать в лагерь: любые колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей); огнеопасные вещества; сигареты; алкоголь; взрывчатые вещества (включая петарды); токсичные средства; лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.; газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты; эротическую и порнографическую продукцию; одежду с агрессивными или нецензурными надписями; экстремистскую литературу; лекарственные средства; предметы для азартных игр (игральные карты и т.д.).

Как получить кэшбэк за путевку в лагерь

Для получения возврата нужно оплатить путевку картой «Мир», предварительно зарегистрированной в программе лояльности на privetmir.ru. Максимальный размер кэшбека - 20 тысяч рублей.

За купленную до старта программы путевку тоже предусмотрели кэшбек. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября. Подать заявку можно будет на Госуслугах.

В Пермском крае в программе кэшбека участвует 51 стационарный лагерь. Полный список есть на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».