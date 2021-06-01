“В автобусе переживаем за здоровье”: многодетная мама из Перми рассказала о плюсах “детского” такси

Проблема многих многодетных мам в крупном мегаполисе – это отсутствие мобильности. Ведь с малышами нужно успевать везде: на прием в детский сад, поликлинику, в развивающий центр…

В автобусах не наездишься

Если эти нужные и важные места находятся в двух-трех остановках от дома,до них можно дойти пешком. Заодно и старший ребенок прогуляется рядом с мирно сопящим в коляске братишкой или сестренкой.

Но что, если на улице ливень? Малыш проспал в тихий час дольше обычного? Муж задерживается на работе и не успевает подвезти? Можно ехать на общественном транспорте или вызывать такси. Но в последний год к поездкам на городском транспорте стали относиться со все большей осторожностью.

- Наверное, нет ни одной мамы, которая, садясь в автобус, не переживала бы за здоровье своих деток, - говорит пермячка Ольга Корзухина, мама двоих малышей. – В салоне автобуса всегда найдется пассажир, который чихает или кашляет. И особенно неприятно, если он находится рядом.

Поэтому все чаще выбор падает на такси. В агрегаторе Яндекс Go есть специальный “Детский” тариф”, который помогает возможность родителям везде успевать с детьми и при этом не волноваться за их безопасность дороге.

Спокойно, когда детские кресла надежные и безопасные

“Детский” тариф появился в Яндекс Go в 2017 году, а сейчас им уже пользуются мамы и папы из почти 300 городов России. Чем он отличается от обычных тарифов?

Во-первых, все машины, которые приезжают по “Детскому” тарифу, оснащены креслами и бустерами, подходящими для детей от 9 месяцев до 12 лет. Все модели детских удерживающих устройств надежные и качественные. Во-вторых, если у вас двое малышей, то во время заказа просто нужно указать, что вам необходимо двойное устройство (два кресла или кресло и бустер). В Перми это это можно на тарифе К+.

В-третьих, водители, работающие на тарифе, проходят специальное обучение перед допуском к работе с маленькими пассажирами. Одно из требований - большой стаж вождения т, а оценки от пассажиров они не должны иметь только высокие оценки пользователей.

Во время подготовки к работе на этом тарифе водитель учится правильно устанавливать и настраивать детские удерживающие устройства, общаться с родителями и корректно реагировать на разное поведение маленьких пассажиров. Если ваш ребенок вдруг закапризничает, вы не услышите от такого водителя замечания, а даже получите помощь в том, чтобы успокоить малыша. К тому же если вы воспользовались сервисом в первый раз, то в следующую поездку приложение запомнит ваши настройки по нужному креслу.

И, наконец, все поездки «Детского» тарифа, как и в любом другом тарифе Яндекс Go, застрахованы.

А ко Дню защиты детей в приложении перезапустили интерфейс “Детского” тарифа, сделав его понятнее. Теперь тариф стоит отдельно на первом экране в приложении, так что его можно быстро найти. А те, кто закажет такси в сам праздничный день, вне зависимости от тарифа услышат такое приветствие:

- Сегодня день защиты детей. Позаботьтесь о безопасности на дороге: всегда размещайте ребенка в автокресле. И пристегивайтесь - даже на заднем сиденье.

ВАЖНО

Для маленьких пассажиров, которые испытывают сложности с передвижением по городу, у Яндекса есть специальная социальная программа - “Помощь рядом”. К ней подключаются благотворительные фонды и заказывают бесплатное такси для своих подопечных. Оплачивает поездки Яндекс, но помогают и обычные пользователи, которые включают в приложении Яндекс Go функцию округления. Она работает просто: при оплате картой списывается сумма, округленная в большую сторону в пределах 9 рублей. Разница идет на оплату такси для маломобильных.

«Помощь рядом» появилась в марте 2020 года, чтобы врачи могли безопасно добраться до пациентов. Сейчас этот проект помогает подопечным более чем 30 благотворительных фондов из 16 городов России. Это дети и взрослые, которым сложно передвигаться самостоятельно. Благодаря проекту они могут бесплатно ездить на такси на лечение, на реабилитацию и на занятия. И они уже совершили более 40 тысяч поездок.