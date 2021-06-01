Гуляния на набережной, концерты онлайн и фейерверк

В День России Пермский край присоединится к Всероссийским акциям и флешмобам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День России и свой День рождения Пермь встретит нарядная и праздничная. К 3 июня на городских улицах появится более 200 праздничных консолей и конструкций с цветами российского флага.

Самые красивые установят на Комсомольской площади и площади Карла Маркса, возле Органного зала, на кольце у Центрального рынка и на площади Гайдара.

А 12 июня пройдут праздничные гуляния, правда, особое внимание в этот день будет уделяться эпидемиологической безопасности пермяков.

- В День России Пермский край присоединится к Всероссийским акциям и флешмобам, - рассказала на заседании краевого Правительства и.о. министра культуры Пермского края Марина Илюхина. – 10 июня пройдет Акция «Мы с Россией», где пермякам будут раздавать бело-сине-красные ленты, символизирующие российский триколор. А 12 июня всем жителям предложат поучаствовать во флешмобе: оформить окна квартир и офисов триколором, сфотографировать и опубликовать фото в соцсетях с хэштегом #окнароссии.

В праздничный день во всех городах Пермского края пройдет марафон «Пермское время». А это - выставки, концерты, интерактивные квесты, фильмы и спектакли, приуроченные к празднику.

В Перми на набережной Камы будут работать интерактивные локации, посвященные Дню России и Дню города Перми. На телеканале ВЕТТА 24 пройдет праздничная нон-стоп трансляция, где будут показаны поздравления первых лиц региона, рассказы о пермяках и предприятиях, прославивших наш край и клипы от пермских артистов. А в 23.00 на базе «Летающий лыжник» запустят праздничный фейерверк.

В эти же дни - с 10 по 20 июня - в Перми пройдет долгожданный Дягилевский фестиваль под руководством Теодора Курентзиса. На семи площадках – ДК Солдатова, Органного зала Пермской филармонии, частной филармонии «Триумф», пермского академического Театра-Театра, завода Шпагина, Пермской художественной галереи и дома Дягилева - пройдет 30 различных событий: премьер, концертов и перфомансов.

10 июня на заводе Шпагина начнет работать Фестивальный клуб. За 11 дней здесь пройдет 90 различных мероприятий, вход на которые будет свободным. Для участия в детской программе необходима будет регистрация.