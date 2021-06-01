В Перми во время торжественной линейки школьница потеряла сознание

Плохо стало ученице 10 класса Фото: архив "КП"

В Перми сегодня около 11.20 на торжественной линейке в честь открытия «Аллеи Губернаторов Пермского края» в школе № 2 (ул. Советская, 33), произошло ЧП. Одной из учениц стало плохо. В департаменте образования Перми подтверждают эту информацию.

"Во время торжественной линейки 1 июня в СОШ № 2 учащаяся 10 класса почувствовала себя плохо. Была вызвана "скорая помощь". В настоящий момент девочка проходит обследование", - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

UPD: В школе сообщили, что с ребенком все хорошо. Сейчас она с родителями.