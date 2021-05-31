Геннадий Хазанов, Алексей Гуськов и Ирина Купченко – в Перми состоятся гастроли театра Вахтангова

Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов в спектакле «Фальшивая нота». Фото: Валерий Мясников.

- В Пермь приедут 19 народных и заслуженных артистов, - рассказал директор Дворца культуры им. Солдатова Владимир Воробей. – Это будут настоящие полноценные гастроли. Всего мы ждем 114 человек и 8 фур с декорациями.

Восемь дней с московскими звездами

Гастроли театра Евгения Вахтангова в ДК Солдатова пройдут в честь 300-летнего юбилея Перми и 100-летия знаменитого столичного театра. Они должны были состояться год назад, но были перенесены из-за коронавируса. Кстати, прошлогодние билеты – если вы их не сдали - действительны.

Репертуар подобрал художественный руководитель вахтанговского театра Римас Туминас. Будут показаны четыре спектакля.

25 и 26 июня гастроли откроет «Евгений Онегин» (16+). Этот спектакль считается визитной карточкой театра. В ролях: Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко.

27 и 28 июня в спектакле «Фальшивая нота» (16+) по пьесе Дидье Карона сыграют Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов.

29 и 30 июня - музыкальная комедия «Мадемуазель Нитуш» (16+), хорошо известная нам по телефильму «Небесные ласточки». В ролях: Мария Аронова, Александр Олешко, Анна Дубровская.

И завершит гастроли ироничная трагикомедия «Ветер шумит в тополях» (16+). В ролях: Владимир Симонов, Владимир Вдовиченков, Максим Суханов.

Билеты на спектакли стоят от 400 до 5000 рублей.

Гастроли театра Вахтангова пройдут в рамках проекта «Лучшие театры России – городу Перми». В будущем году благодаря этому проекту пермяки смогут побывать на спектаклях Санкт-Петербургского театра «Балет Бориса Эйфмана». С 6 по 11 апреля 2022 года в ДК Солдатова будут показаны «Роден, ее вечный идол» (16+) и «Анна Каренина» (16+).

- Это редкая для нас удача, так как в основном, этот театр выступает за границей, но нам удалось уговорить их приехать в Пермь, - рассказал Владимир Воробей.

- Надо сказать, что творческие люди на Пермь реагируют очень позитивно, - поддержал начальник департамента культуры и молодежной политики Перми Василий Головин. – Они говорят, что у нас благодарный зритель и вообще теплая атмосфера, поэтому хочется возвращаться в наш город.

Самый востребованный дворец

Гастроли театра Вахтангова в ДК Солдатова начнутся после завершения Дягилевского фестиваля. Сразу после того, как со сцены уберут акустическую «ракушку», начнется монтаж декораций к «Евгению Онегину».

Такой плотный график ожидает дворец культуры целый год. Летом начнется реконструкция Большого зала филармонии, и все филармонические мероприятия будут проходить в ДК Солдатова.

- С сентября и до мая будущего года во дворце нет ни одной свободной даты, - рассказал Владимир Воробей. - У нас, к примеру, будут проходить фестиваль Дениса Мацуева, концерт Хора имени Пятницкого.

А после завершения ремонта КДЦ начнут реконструировать и сам ДК Солдатова.