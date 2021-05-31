Средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномально жаркий май ушел от нас, хлопнув дверью. Похолодало резко и неожиданно. Неужели к началу лета погода надолго испортилась?

- Понедельник, 31 мая, был самым холодным днем на этой неделе, - рассказал инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - И сама наступившая неделя ожидается достаточно прохладной. Средняя температура воздуха будет ниже климатической нормы, а по ночам вероятны заморозки до 0…-2 градусов.

Впрочем, сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, заморозки в начале июня не являются чем-то аномальным - они наблюдались в 2016 и 2017 годах, а в 2018-м 1 июня и вовсе выпал снег.

Причина резкого похолодания в том, что произошла глобальная перестройка циркуляции атмосферного воздуха. В мае преобладали юго-западные воздушные потоки, отчего и была аномальная жара. А на этой неделе будет дуть северо-западный ветер благодаря антициклону, идущему со Скандинавского полуострова на северо-запад России. Поэтому потоки теплого воздуха над Пермским краем будут чередоваться с арктическим вторжением.

В первый день лета минимальная температура в Перми ожидается в пределах +1…+2 градусов, днем потеплеет до +17. В среду и четверг будет также прохладно, температура не превысит +13…+16 градусов. А в пятницу с северо-запада поступит порция теплого воздуха. Ожидается малооблачная погода и до +23. В субботу - еще теплее, до +26. При этом будет малооблачно и без дождей. А вот в воскресенье при температуре до +27 пройдут дожди и грозы.