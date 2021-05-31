Не мог связать двух слов и качался на стуле: в Пермском крае врач напился на работе

Хирург в больнице в Березниках напился на рабочем месте и лег спать.

Вопиющий случай произошел в Краевой больнице имени Е.А. Вагнера в Березниках в прошлое воскресенье. О нем рассказали родственники пожилой женщины, которая оказалась в хирургическом отделении стационара. Они приехали к своей бабушке, которая находится в тяжелом состоянии с ожогами. Родные каждый день дежурят у ее кровати и ухаживают за ней. 30 мая женщине должны были сделать перевязку под наркозом, но в назначенное время процедуру не начали. Прошло два часа, родные забеспокоились, к тому же в приемное отделение стали поступать новые пациенты и их никто не принимал.

- Когда наше терпение закончилось, мы зашли в кабинет и были в ужасе от увиденного, - рассказала Алена Казакова. – Врач, хирург спал пьяный, он двух слов связать не мог.

На видео, снятом в больнице, мужчина в медицинской одежде лежит на диване, уткнувшись в спинку. Ему задают вопросы, но он не реагирует, только что-то бормочет. На следующих кадрах, доктор нашел в себе силы и сел на стул, его качает, а на столе стоит пустая бутылка водки.

- Все это время люди ждали от него помощи, а он просто напился на рабочем месте, - говорит Алена Казакова. - Как можно дежурному врачу в таком состоянии доверить что-либо делать, тем более, когда пациент должен быть под наркозом. В отделение люди проступали одни за другим, а их даже посмотреть некому. Что за безответственность и отношение к пациентам, что случись, такой врач даже помощь не сможет оказать. Я считаю, что таким врачам в медицине не место. Да, нехватка кадров, но это уже выходит за все рамки. На это нельзя закрыть глаза и оставить все как есть.

После этого ЧП родственники женщины написали заявление в прокуратуру.

- Хочется, чтобы такие случаи не оставались в стороне, а люди были наказаны и помнили, что они несут ответственность за жизни людей, - говорит Алена Казакова.

В «Краевой больнице им. Вагнера Е.А.» в Березниках подтвердили, что видео было снято в их больнице.

- Врач с признаками алкогольного опьянения был отстранен от работы, - сообщили «КП» в пресс-службе больницы. - В настоящее время проводится проверка. С врача будут запрошены объяснения и применены меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением.