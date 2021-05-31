Антон Немкин: При строительстве дорог надо проводить общественные слушания

Фото: Петр Королев.

Трасса Пермь-Екатеринбург, по которой с ветерком проносятся автомобили, резко изменяется после Кукуштана. Одиннадцать километров дороги в сторону Кунгура являются самыми проблемными на всей магистрали, ровная гладь асфальта сменяется колдобинами и выбоинами. Здесь часто возникают пробки и ДТП.

Масштабный ремонт на участке трассы с 47 по 58 километр начался в 2019 году и должен продлиться до 2023-го - в рамках нацпроекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры».

- Реконструкция федералшьной трассы Пермь-Екатеринбург имеет большое значение не только для комфортного передвижения водителей, но и для развития бизнеса и туристического потенциала Пермского края, - считает Антон Немкина, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, автор проекта «Цифровая долина Прикамья».

Он встретился со специалистами Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье» и обсудил дальнейшие планы по развитию инфраструктуры.

- Качественная дорожная инфраструктура востребована как простыми людьми, так и бизнесом, - отметил Антон Немкин. - Об этом говорил и президент в своем послании. Для ускорения темпов развития инфраструктуры он предложил новый инструмент поддержки регионов – инфраструктурный кредит. Вместе с правительством Пермского края нам необходимо проработать, как эффективно использовать этот инструмент.

Как рассказал главный инженер Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Александр Пастухов, работы на трасе ведутся в соответствии с планом.

- Смонтированы два надземных пешеходных перехода, ведутся работы на транспортной развязке в районе деревни Байболовка, - пояснил специалист.

После того, как будут завершены работы на этом участке, планируется реконструкция следующего участка - до поселка Шадейка и далее до транспортной развязки в районе Кунгура. Как рассказали дорожные специалисты, для обеспечения безопасности дорожного движения, связанного с выездом на полосу встречного движения, на всем протяжении трассы встречные потоки будут разделены.

- Строительство инфраструктуры – сложная отраслевая тематика. Но в ней очень важен общественный контроль за ценообразованием, за качеством выполняемых работ, за сроками. Нужно проводить общественные обсуждения всех важных решений, дизайн проектов. Это то, чем люди пользуются каждый день, поэтому мы должны быть уверены, что все делается на должном уровне. В этом наша задача, - подчеркнул Антон Немкин.