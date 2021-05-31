Пора доставать корзины: пермяки открыли сезон сбора грибов

Такой урожай в районе села Мысы возле Краснокамска собрал 30 мая Виталий Симановский. Фото: личный архив.

Пермяки-пользователи соцсетей начали хвастаться первыми собранными в этом сезоне грибами. Удивительно, что лесные дары появились уже в конце мая.

- Если вы любитель грибов, знайте, они уже пришли: белые, маслята, подберезовики! – искренне радуются счастливчики и выкладывают фото собранного урожая.

И судя по откликам, одни собирают грибы около Бобков, другие – возле Краснокамска, третьи - в Перми, на Гайве.

- Причиной того, что в мае пошли летние грибы, стал аномально жаркий май, - объясняет профессор ПГНИУ Лидия Переведенцева. – По времени появления грибы бывают весенними, летними и осенними. Жаркий май, если можно так сказать, загубил наши весенние грибы – строчки и сморчки. Снега было мало, он быстро растаял, верхний слой почвы быстро высох, поэтому весенние грибы не выросли, да сейчас вряд ли уже появятся.

Зато рано начали появляться первые летние грибы, время для которых обычно наступает в середине июня. Это подберезовики, зернистые маслята и самое удивительное – белые грибы.

А вот прогнозов, каким будет урожай грибов в этом году, специалисты пока не дают, все будет зависеть от погоды и количество дождей.

- При достаточном количестве тепла и влажности можно будет надеяться на то, что грибов будет много, - говорит Лидия Переведенцева. – Напомню, собирать их нужно вдалеке от автомобильных трасс и городских промышленных предприятий. Найденный гриб необходимо срезать или выкручивать, но главное – не повредить подстилку, чтобы мицелий и корни не высохли. Правильней будет после того, как вы сорвали гриб, прикрыть и уплотнить то место, где он рос.