Прогноз погоды на начало июня в Пермском крае: температура воздуха будет ниже нормы

Начало июня в Прикамье будет прохладным и сухим. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае первые дни лета будут не по-летнему прохладные. Такая погода скорее свойственна маю. Синоптики говорят, начало июня будет сухим и прохладным.

По информации научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». В среднем за неделю температура воздуха ожидается ниже нормы на 2°C, при этом первая половина недели ожидается значительно более холодной. Похолодание, начавшееся в Пермском крае в воскресенье, усилится в начале недели, а в ночь на вторник в некоторых районах возможны заморозки.

31 мая ожидается переменная облачность, без осадков (по югу облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь). Температура воздуха днем +10…+15° (по крайнему югу до +18°). Ветер северный 3-8 м/с.

1 июня ночью ясно, днем облачно с прояснениями, без осадков (по северу днем слабый дождь). Температура воздуха ночью 0…+5° (по югу +5…+10°, по северу и востоку местами заморозки до −2°), днем +16…+21° (по северу +11…+16°). Ветер ночью слабый, днём северный, северо-западный 2-7 м/с.

2 июня ночью облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3…+8° (по северу и востоку местами до 0°), днём +14…+19° (по северу +9…+14°). Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

3 июня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+8°, днём +10…+15°. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.

4 июня ночью ясно, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1…+6°, днём +17…+22°. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.

По предварительным данным, четверг станет самым холодным днем на предстоящей неделе, а в пятницу придет долгожданное потепление до + 20 градусов.