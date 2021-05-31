15 ярких моментов Первого благотворительного турнира на Кубок WTG

За этот кубок боролись команды предприятий бизнес-сообщества WTG. Фото: Андрей МАТЛИН

В манеже «Пермь Великая» состоялось яркое спортивное корпоративное событие – прошел Первый благотворительный турнир на Кубок «WinterTechnologiesGroup».

Игроков и болельщиков встретили звуками барабана. Фото: Андрей МАТЛИН

Сразиться на футбольных площадках собрались шесть команд - из пермского и краснокамского подразделений «Уральского завода противогололедных материалов», из компаний «ПОЛИЭКС» и «НефтеГазТехника», а также представители предприятия «Тонкий органический синтез» из подмосковного города Долгопрудный.

Команды выходят на построение. Фото: Андрей МАТЛИН

Все эти предприятия недавно объединились в бизнес-сообщество WTG.

Поддержать спортсменов приехали их коллеги по работе, супруги, дети.

Команды вышли на поле. Фото: Андрей МАТЛИН

«Спасибо за поддержку спорта!»

Игроков и болельщиков под сводами просторного крытого манежа встречают бравурные звуки музыки, которые сопровождаются светомузыкальным представлением и всполохами дымовых фонтанов.

- Команды долго готовились, тренировались, они все без исключения настроены на победу и прямо сейчас готовы выйти на поле! – звучит голос ведущего.

Напутствие и пожелания игрокам шести команд WTG. Фото: Андрей МАТЛИН

Поприветствовать спортсменов на подиум поднимаются основатель нового российского бизнес-сообщества «WinterTechnologiesGroup» Рустам Гильфанов, Президент футбольного клуба «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков и генеральный директор «Уральского завода противогололедных материалов» Дмитрий Пылев.

Тренеру юных хоккеистов вручили символический сертификат. Фото: Андрей МАТЛИН

- Футбол это великая сила, которая преодолевает границы, наша группа компаний объединяет передовые компетенции в области зимы, - обращается к футболистам Рустам Гильфанов. - Несмотря на то, что сегодня здесь шесть команд представляют разные коллективы, мы все одна большая команда «WinterTechnologiesGroup». Выражаясь на футбольном языке, я хочу, чтобы мы всегда играли по правилам, поддерживали друг друга и уважали соперников. Я желаю вам получить удовольствие от игры, и пусть победит сильнейший!

Кубок WTG ждет победителей. Фото: Андрей МАТЛИН

Рустам Гильфанов напомнил, что предприятия группы поддерживают детско-юношескую краснокамскую хоккейную команду «Красная звезда» и баскетбольный клуб «Бионорд» и что средства, собранные в ходе подготовки к благотворительному турниру, пойдут на развитие спорта.

Девушки из группы поддержки исполнили зажигательные номера. Фото: Андрей МАТЛИН

- На Руси всегда была добрая традиция: люди, которые занимаются бизнесом и умеют зарабатывать деньги, вкладывают средства в благотворительность - поддерживают образование, культуру, спорт, - отметил Валерий Чупраков. - Приятно, что компания «WinterTechnologiesGroup» неизменно придерживается этих традиций. Яркий пример этому – это проведение благотворительного футбольного турнира. Удачи всем в спортивных поединках!

Болельщики без устали поддерживали игроков кричалками и награждали их аплодисментами. Фото: Андрей МАТЛИН

- Очень приятно видеть здесь в манеже «Великая Пермь» представителей нескольких коллективов, - пожелал спортивных успехов игрокам Дмитрий Пылев. - Я знаю, что вы напряженно готовились к этим соревнованиям. Этот турнир не случайно назван благотворительным, мы передаем сегодня средства на поддержку детской краснокамской хоккейной команды «Красная звезда» и вручаем символический подарочный сертификат тренеру Андрею Тудвасеву.

А где же мяч? Фото: Андрей МАТЛИН

Главный тренер краснокамского хоккейного клуба, принимая символический сертификат, поблагодарил предприятия бизнес-сообщества WTG за поддержку в развитии детского и юношеского спорта.

Футболисты в игре: опасный момент. Фото: Андрей МАТЛИН

Замечательный праздник футбола

И вот на поле появляется главный приз спортивных состязаний – Кубок WTG. Его устанавливает на постаменте симпатичная девушка из группы поддержки турнира. Звучит Гимн Российской Федерации.

- Первый благотворительный турнир по футболу на Кубок «WinterTechnologiesGroup» объявляю открытым! – наконец раздается голос Дмитрия Пылева.

Штрафной удар. Фото: Андрей МАТЛИН

После жеребьевки спортсмены отправляются на разминку, а на поле выходят девушки из группы поддержки, чтобы подбодрить футболистов и их фанатов номерами зажигательного выступления.

Ждем своей очереди. Фото: Андрей МАТЛИН

А дальше начинаются спортивные сражения, наполненные яркими игровыми моментами. Игроки неистово рвутся к воротам, демонстрируя почти профессиональную командную и индивидуальную игру. Голкиперы парируют, казалось бы, неизбежные голы. Футболисты выстраивают стенки, отражая штрафные удары. Ведущий хладнокровно объявляет счет. Болельщики неистовствуют. Они радуются удачам тех, за кого болеют, и эмоционально переживают за пропущенные голы. И – успокаивают друг друга: «Главное – не победа, а то, что такой замечательный яркий праздник состоялся!»

И это действительно так.

Для детей тоже устроили веселые игры. Фото: Андрей МАТЛИН

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рустам Гильфанов, основатель нового российского бизнес-сообщества «WinterTechnologiesGroup»:

- Этот турнир - событие действительно знаменательное для наших компаний. Наше бизнес-сообщество WTG объединяет предприятия, которые обладают компетенциями в области зимнего содержания городских пространств. Оно образовалась недавно, и это первое яркое спортивное мероприятие, которое мы проводим. Я надеюсь, что этот праздник послужит хорошим стимулом для формирования корпоративного духа и создания командной атмосферы в наших коллективах.

Валерий Чупраков, Президент футбольного клуба «Амкар-Пермь»:

- Спорт и здоровый образ жизни – это, безусловно, основа успешной производственной деятельности, я уверен, что такой великолепный турнир даст прекрасный заряд бодрости для сотрудников коллективов компаний бизнес-сообщества WTG.