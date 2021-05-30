В Пермском крае 22-летний парень проиграл в карты собственную жизнь

Сегодня убитого парня похоронили. Фото: Подслушано Александровск/ВКонтакте

На что обычно играют в карты? Деньги чаще всего интерес более опытных игроков. Молодежь же играет на раздевание, щелбаны, разнообразные задания, а кто-то вообще играет без интереса, получая удовольствие от самого процесса. Но двое жителей Пермского края решили пойти дальше и ценой за проигрыш назначили собственные жизни.

Все произошло 27 мая в поселке Яйва Александровского района. В этот день 22-летний Максим гостил у своего старшего товарища Андрея. Ребята общались, выпивали и играли в карты. Как рассказывают знакомые Максима, во время одной из партии игроки поспорили на то, кто кого сможет зарезать. Роковую партию проиграл Максим и был убит. По словам местных, Андрей уже неоднократно сидел в тюрьме и когда выпивал, часто хватался за нож.

Как в действительности разворачивались события того дня, доподлинно неизвестно. Одни знакомые Максима с уверенностью говорят о карточном долге, другие же называют игру абсурдом. Но факт остается фактом - парень убит, подозреваемый задержан. Что же на самом дело послужило причиной убийства, сейчас предстоит выяснить следователям. Молодого человека похоронили сегодня в родном поселке.

- На похороны пришло очень много людей, - рассказывает знакомая убитого. - Друзья, знакомые, родственники, местные жители. Очень жаль его маму. У бедной женщины слез даже не было, она просто выла. Надеюсь, убийцу посадят надолго.

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