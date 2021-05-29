Фото: ЗС ПК.

Определилась тройка лидеров по доходам за год среди депутатов Законодательного Собрания Пермского края – в ЗС опубликовали декларации о заработанном и собственности.

Самым состоятельным депутатом остался Николай Благов – он задекларировал доход в 626 миллионов рублей. Он указал также, что из них 624 миллионов рублей потрачены на операции и ценные бумаги. В числе недвижимости, принадлежащей депутату, числятся 5 жилых домов, квартира, 5 земельных участков и нежилые строения. В автопарке – раритетный автомобиль М21 и современный Genesis G80, два грузовика – импортный Daimler Benz LF408G и отечественный ГАЗ-66, а также снегоход и моторный катер Galia 700 Cabin. У супруги депутата в собственности – три десятка земельных участков и два жилых дома в России.

Следом идет генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов, заработавший в прошлом году 209 миллиона рублей. Он владеет только квартирой площадью 57,6 квадратных метра, а вот транспортом – нет. Зато на его жену оформлены три автомобиля Lexus разных марок и годов выпуска, а также три квартиры в России, дом и два земельных участка на Кипре, офис и 4 гаражных машиноместа.

На третьем месте по доходам - Александр Житников, который стал депутатом в начале этого года. Он заработал за год 128 миллионов рублей. В собственности депутат указал 17 земельных участков, четыре жилых дома, пять квартир и два гаража. На г-на Житникова оформлены несколько транспортных средств: два Lexus LX 570 и один Lexus LX 460, Toyota Land Cruiser 150, Тoyota RAV 4, автомобили LADA, УАЗ, ГАЗ и спецтехника – всего 189 единиц. Его супруга владеет домом, земельным участком в России и автомобилем Lexus RX350

Самый маленький доход указал депутат Михаил Осокин - 369 тысяч рублей за год.

Посмотреть декларации можно по ссылке.