«Почва уходила из-под ног, рушились печные трубы». Ученый РАН рассказал, какие в Прикамье могут быть землетрясения

В 2018-ом в соседнем Челябинске во время землетрясения потрескалась почва. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Существует распространенное заблуждение, что уж у нас-то, на Урале, не может быть землетрясений, - говорит заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности пермского Горного института Уральского отделения РАН Денис Шулаков. – Но это не так. В сентябре 2018 года, например, воздействие землетрясения в Челябинске ощущалось даже в Перми на верхних этажах высотных зданий, где дрожали стекла и звенела посуда. Из архивных документов известно, что сильное землетрясение в Пермской губернии произошло в конце восемнадцатого века в районе села Насадка Кунгурского района. Тогда там почва уходила из-под ног и разваливались печные трубы. Так что сотрясения земной поверхности у нас могут носить не только техногенный характер, как это было, к примеру, в Березниках.

За поведением Земли стоит внимательно наблюдать. Фото: архив "КП".

Что говорят сейсмологи по поводу современной сейсмической активности в Пермском крае?

- В регионе сейчас установлены всего 7 сейсмических станций, в основном, ближе к Перми, так что мы не можем располагать полными данными, - объясняет Денис Шулаков. – Но и те наблюдения, которые мы проводим с 2001 года, показали наличие аномальной зоны вблизи села Таборы в Добрянском районе. В последние 2,5 – 3 года на вытянутом участке 10 на 30 километров там ежегодно регистрируются десятки толчков, причем, их становится все больше и больше. Пока, к счастью, слабых.

Что могло вызвать эти толчки?

- Рядом проходит железная дорога, но по многим признакам это все-таки не техногенная, а природная сейсмоактивность, - считает ученый. - Скорее всего, тут пролегает тектонический разлом, отчего и возникают напряжения земной поверхности. У нас пока мало информации, чтобы оценивать степень вероятной опасности этого явления – ближайшая сейсмостанция находится в 50 километрах. Но эта зона, на наш взгляд, требует внимательного и детального изучения, нужно за ней постоянно и пристально следить.

Что сделать, чтобы стихия не застала людей врасплох?

- Мы хотим выйти в краевое правительство с предложением о финансировании обследований, - говорит Денис Шулаков. - В качестве разумного решения я бы выбрал такое: разместить в этом районе одну постоянно действующую сейсмическую станцию и еще 3-4 временных - для получения более детальной информацией. Такие временные станции представляют собой портативные устройства с автономным питанием, которые можно закопать где-нибудь в лесу и периодически приезжать и снимать с них записанные на накопитель данные. Подобный мониторинг нужно проводить в непрерывном режиме.