Белоруков стал футбольным тренером, а Идову — один из лучших в «Химках»: где сейчас игроки последнего состава «Амкара»

Летом пермский клуб будет формировать тренерский штаб и готовиться к возвращению в профессиональный футбол Фото: архив "КП"

Чуть больше трех лет назад «Амкар» сыграл последнюю игру перед закрытием клуба и долгой паузой в три года. «КП-Пермь» посмотрела на состав прежнего «Амкара» в самом последнем матче. И выяснила, как сложилась судьба у тех, кто сыграл за пермяков в победной игре с «Тамбовом» (0:1) – 20 мая 2018 года.

Напомним, недавно возродившийся «Амкар» получил лицензию на выступление в ПФЛ в сезоне-2021/2022. Летом клуб будет формировать тренерский штаб и готовиться к возвращению в профессиональный футбол.

Вратарь: Артур Нигматуллин, 27 лет (Россия)

Артур Нигматуллин. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: основной голкипер «Амкара» в сезоне-2017/2018

Сейчас: 30 лет, запасной вратарь тульского «Арсенала», 14-е место в РПЛ по итогам сезона-2020/2021.

Артур Нигматуллин подписал контракт с пермским «Амкаром» летом 2017 года и на протяжении последнего сезона клуба в элите являлся основным стражем ворот пермяков.

После прекращения существования «Амкара» перешел в тульский «Арсенал», где до сих пор играет роль запасного вратаря. За три года на его счету 31 матч в футболке туляков и 39 пропущенных мячей.

Линия защиты

Правый фланг: Брайан Идову, 26 лет (Россия)

Брайан Идову. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: Уже опытный по меркам РПЛ, игрок защиты, способный сыграть как на фланге, так и подстраховать в центре. Находился в системе «Амкара» с 2010 года.

Сейчас: 29 лет, провел отличный сезон в подмосковных «Химках» и заблаговременно спасся со своим клубом от вылета в ФНЛ

Через месяц после последнего матча «Амкара» Брайан Идову сыграл на ЧМ-2018 за сборную Нигерии и едва не выбил из группы «F» Аргентину во главе с Лионелем Месси. После перешел в московский «Локомотив». А в сентябре дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА, сыграв против турецкого «Галатасарая».

За «Локо» Идову сыграл всего в 25 матчах за два года при нуле забитых голов. Летом 2020 года отправился в «Химки», где забил уже целых 3 мяча за 23 игры. По слухам, подмосковная команда готова продлить соглашение с игроком.

Центр обороны:

Секу Конде, 24 года (Гвинея)

Секу Конде. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: один из центральных защитников «Амкара»

Сейчас: 27 лет, после двух лет во Франции – без клуба

Защитник сборной Гвинеи перешел в «Амкар» летом 2016 года из донецкого «Олимпика». За «красно-черных» сыграл в 37 матчах, временами показывая отличный футбол. К Конде не было особых претензий по качеству игры в обороне, однако и лидером обороны пермяков он никогда не был.

После расформирования «Амкара» Конде оказался во Франции, где по 2020 год выступал за клуб второго французского дивизиона – «Шатору». По настоящее время – без клуба.

Дмитрий Белоруков, 35 лет (Россия)

Дмитрий Белоруков. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: Легенда «Амкара», один из самых знаменитых игроков пермского клуба и любимец болельщиков

Сейчас: 38 лет, тренер и селекционер пермского ФК «Звезда»

Дмитрий Белоруков, которого пермские болельщики привыкли называть просто «Белый» – знаковая фигура в истории «Амкара». Капитан команды с 2011 по 2016 год. В 2016 году сменил «Амкар» на московское «Динамо», но вновь вернулся год спустя.

После расформирования «Амкара» оказался в махачкалинском «Анжи», где сыграл ещё десяток матчей в РПЛ. После завершения карьеры в 2020 году вместе с другими экс-«амкаровцами» – Сергеем Волковым и Иваном Черенчиковым, основал в Перми детскую футбольную школу. А в сентябре 2020 года вошёл в тренерский штаб пермского ФК «Звезда», став тренером-селекционером и помощником главного тренера команды Рустема Хузина.

Михаил Сиваков, 30 лет (Беларусь)

Михаил Сиваков. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: основной центральный защитник «Амкара»

Сейчас: 33 года, продолжает выступать в составе одного из лидеров ФНЛ – «Оренбурга»

Белорусский защитник пришел в «Амкар» летом 2017 года и провел неплохой сезон в Перми, сыграв 27 матчей и забив 1 гол. В конце сезона вернулся в «Оренбург», где выступает уже три сезона подряд. Два из них провёл в Премьер-лиге.

По итогам сезона-2020/2021 взял с «Оренбургом» серебро ФНЛ. Но южноуральцы не получили повышения до Премьер-лиги из-за проблем с домашним стадионом.

Левый фланг: Петар Занев, 32 года (Болгария)

Петар Занев. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: один из старожилов «Амкара», капитан команды и игрок национальной сборной Болгарии

Сейчас: 35 лет, игрок софийского ЦСКА, а также по-прежнему защищает цвета сборной Болгарии

Петар Занев появился в «Амкаре» ещё при Станиславе Черчесове – в 2013 году. Тогда защитник переехал в Пермь из луцкой «Волыни» и до самого закрытия клуба играл в обороне пермяков – как на фланге, так и в центре. В красно-чёрной футболке он провёл более 100 матчей. С 2016 по 2018 годы был последним капитаном в истории старого «Амкара».

Летом 2018 года, как и многие другие «амкаровцы», отправился в красноярский «Енисей». За сибиряков сыграл 15 матчей, в которых отличился голом. Весной 2019 года уехал на родину – в столичный ЦСКА, за который выступает до сих пор.

Полузащита:

Павел Комолов, 29 лет (Россия)

Павел Комолов. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: Игрок основы «Амкара»

Сейчас: 32 года, вышел с Премьер-лигу с «Нижним Новгородом»

Павел Комолов был одним из самых заметных игроков «Амкара», который отрабатывал в защите и атаке от своих – и до чужих ворот. Он не отмечался обилием голов, но славился своей скоростью и работоспособностью.

Сезон-2018/2019 провел сезон в РПЛ в составе вылетевшего из лиги по итогам года «Енисея». С 2019 года выступает в ФНЛ за «Нижний Новгород». В 2021 году занял с командой 3 место лиги, которое дало нижегородцам путевку в Премьер-лигу.

Януш Гол, 32 года (Польша)

Януш Гол. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: опытный легионер и ключевой игрок «Амкара»

Сейчас: 35 лет, полузащитник одного из сильнейших клубов Румынии

Как и Петар Занев, Януш Гол оказался в Перми ещё летом 2013 года. За всё время в «Амкаре» Гол сыграл более 130 матчей, в которых 11 раз поразил ворота соперников.

После «Амкара» вернулся на родину – в польскую «Краковию». Выступал за клуб из Польши до 2020 года. Ныне – игрок одного из сильнейших клубов Румынии – «Динамо Бухарест».

Фегор Огуде, 30 лет (Нигерия)

Фегор Огуде. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: С 2014 года - опорный полузащитник пермского «Амкара»

Сейчас: 33 года, после «Енисея» и игры в Африке - без клуба

Бывший опорник «Амкара» Фегор Огуде последовал примеру некоторых одноклубников и в сезоне-2018/2019 тоже укрепил красноярский «Енисей». За 26 матчей в новой команде он отличился голом один раз.

По данным открытых источников, сейчас нигериец без клуба. А в 2020 году он выступал на родине за местную команду «Варри Вулвз».

Михаил Костюков, 26 лет (Россия)

Михаил Костюков. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: один из игроков пермской атаки и автор последнего мяча «Амкара» до закрытия клуба

Сейчас: 29 лет, постоянный игрок команд Премьер-лиги

Михаил Костюков – один из тех, кто после «Амкара» продолжил выступать за клубы РПЛ. В сезоне-2018/2019 стал частью «амкаровской» диаспоры «Енисея» и забил 4 гола за сезон. В сезонах-2019/2020 и -2020/2021 – игрок «Тамбова». На его счету 43 игры в РПЛ и 8 голов. Зимой 2021 года перешел в казанский «Рубин» Леонида Слуцкого.

Фелисио Браун-Форбс, 26 лет (Коста-Рика/Германия)

Браун Форбс. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Тогда: игрок ротации в атаке «Амкара»

Сейчас: форвард одного из самых популярных клубов Польши – краковской «Вислы»

До прихода в «Амкар» осенью 2017-го немец с костариканскими корнями сменил уже пять российских клубов: «Крылья Советов» (Самара), «Уфу», «Ростов», тульский «Арсенал» и махачкалинский «Анжи».

Пермским болельщикам запомнился эффектным голом «Уралу» в дерби 6 мая 2018 года (2:0).

После России переключился на Польшу и сейчас выступает уже за третью команду «Экстраклассы» подряд – краковскую «Вислу». Сезон-2018/2019 провел в «Короне» (Кельце), а 2019/2020 – в «Ракуве» из Ченстоховы.

Главный тренер: Вадим Евсеев (Россия)

Тогда: Главный тренер пермского «Амкара» с марта 2018 года

Сейчас: Кандидат на пост тренера клуба ПФЛ – ярославского «Шинника»

Вадим Евсеев стал последним тренером «Амкара» до закрытия клуба. С 2015 по 2016 годы он был ассистентом Гаджи Гаджиева. Затем уходил за самостоятельной тренерской практикой в ивановский «Текстильщик». Однако полгода спустя вновь вернулся в штаб Гаджи Муслимовича.

2 марта 2018 года, после ухода Гаджи Гаджиева с поста наставника «Амкара», утверждён в качестве и.о. главного тренера пермяков. А 15 марта полноценно возглавил «Амкар».

Запомнился Вадим Евсеев тем, что обыграл чемпиона сезона-2017/2018 на его же поле – московский «Локомотив». А также через стыковые матчи спас команду от вылета.

После закрытия «Амкара» поработал старшим тренером махачкалинского «Анжи». Позже рулил в ФНЛ хабаровским «СКА». А 27 марта 2019 года стал главным тренером ФК «Уфа» из РПЛ. По результатам сезона-2019/2020 занял с уфимской командой 9-е место. Но осенью 2020 года был уволен за неудовлетворительные результаты.

По последней информации, готов возглавить ярославский «Шинник», который вылетел по итогам сезона-2020/2021 из ФНЛ – в ПФЛ.

Скамейка запасных:

На поле в той игре появились ещё три игрока «Амкара» – полузащитники Александр Рязанцев, Сергей Баланович и защитник Кирилл Суслов.

34-летний Александр Рязанцев после «Амкара» продолжает играть в клубах ФНЛ. Сезон-2018/2019 креативный полузащитник провёл в «Химках», а с 2019 года – по настоящее время выступает за московское «Торпедо».

Александр Рязанцев. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Белорус Сергей Баланович вернулся в солигорский «Шахтер» и выступал за него до 2020 года. В 2021 году пополнил состав клуба российской ФНЛ – тольяттинского «Акрона».

Сергей Баланович. Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Карьера Кирилла Суслова продолжилась на Дальнем Востоке в составах клубов ФНЛ – «Луча» и «СКА-Хабаровск».

Запасной вратарь «Амкара», 36-летний Дмитрий Хомич по сей день является вторым вратарём подмосковных «Химок». Третий вратарь – Денис Вамбольт, провёл несколько лет в клубах ФНЛ и ПФЛ – «Луче» (Владивосток), «Тюмени» и брянском «Динамо», цвета которого защищает до сих пор.

Полузащитник Алихан Шаваев три сезона подряд выступает за калининградскую «Балтику». Карьера 24-х летнего защитника Ивана Мельникова остановилась в ПФЛ – в составе «Тюмени». 34-летний нападающий Станислав Прокофьев играет в ПФЛ в составе ульяновской «Волги».

А нападающий Дарко Бодул после года в «Енисее» и двух лет в солигорском «Шахтере», оказался в клубе второй турецкой лиги – в «Анкараспоре».

Напомним, ранее мы рассказывали, как завершили прошедший сезон в РПЛ бывшие игроки «Амкара», выступавшие в разные годы в составе «красно-черных».