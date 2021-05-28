«Киллером» оказался полицейский: как в Пермском крае раскрыли заказ на убийство бизнесмена

Убийство не было доведено до конца по независящим от заказчика причинам. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Пермский краевой суд поместил в СИЗО 50-летнего предпринимателя из Кунгура, которого обвиняют в организации заказного убийства.

Жертвой заказчика должен был стать его 66-летний знакомый – бизнесмен из Кунгура, занимающийся перевозками. Следователи говорят, что мотивом убийства был многомиллионный долг и личные неприязненные отношения. Якобы заемщик хотел провести процедуру банкротства, чтобы не отдавать деньги кредитору, а тот затаил обиду, причем такую, что решился на убийство.

И начал искать исполнителя. На вопрос, как он это сделал, следователи объясняют, что раскрывать информацию не могут, это тайна следствия. Однако говорят, что киллера предприниматель искал сам: ни интернетом, ни услугами знакомых не пользовался, однако известие о том, что житель Кунгура ищет киллера, все равно дошло до полиции.

- Сыщики отдела БОП УУР ГУ МВД России по Пермскому краю получили информацию о том, что один из индивидуальных предпринимателей Кунгура из-за личных неприязненных отношений планирует совершить убийство местного бизнесмена, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. - Для этого ищет исполнителя преступления. Руководство Главка приняло решение, что один из оперативников исполнит эту роль.

Первая встреча между заказчиком и «исполнителем» прошла в конце апреля. Они обговорили все условия сделки и сумму, которую предприниматель пообещал за исполнение заказа. Она составила 800 тысяч рублей.

Задаток 400 тысяч и всю информацию о том человеке, которого нужно убить, предприниматель передал оперативнику при второй личной встрече, которая состоялась в середине мая.

Через несколько дней произошла их третья встреча. Заказчик и «исполнитель» договорились окончательно рассчитаться 20 мая возле ДК Солдатова в Перми. Перед этим оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью разыграли похищение бизнесмена, создав таким образом у заказчика уверенность, что его цель достигнута.

- Доказательств того, что убийство совершено, заказчик не потребовал, ему было достаточно того, что «киллер» на словах сказал, что «дело исполнено», но вся эта встреча происходила под контролем, все сказанные слова и действия фиксировались, - рассказали «Комсомольской правде» в первом отделе по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Пермскому краю. – И благодаря этому удалось спасти жизнь одного человека, а второй не будет испытывать мук, что на его совести лежит убийство человека.

После того, как оставшиеся 400 тысяч рублей были переданы исполнителю заказчиком, подозреваемого задержали сыщики и бойцы Росгвардии.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Организация и приготовление к убийству по найму», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Преступление не было доведено до конца, так как преступные действия были пресечены сотрудниками следственного управления совместно с сотрудниками ГУ МВД на стадии приготовления. По ходатайству следователя в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.