На маму подростка составили административный протокол. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Были бы патроны, перестрелял бы всю Вишеру, были бы патроны.....», - видео с таким заявлением опубликовал на своей странице в социальной сети 16-летний школьник из Красновишерска Пермского края. На ролике он держит в руках пневматический пистолет, по-взрослому матерится и угрожает расправой местным жителям.

Видеозапись увидел младший лейтенант Ильиных, который работает инспектором по делам несовершеннолетних в местном отделении полиции. К школьнику тут же пришли люди в форме и доставили его в отдел.

- Это все дурость малолетняя, никакой он не преступник, во время беседы с правоохранительными органами он объяснил, что делал все ради хайпа ( популярности - ред.). Извинялся, обещал, что подобного больше не повторится. Конечно, с ним еще будут работать, беседовать, но никаких явных наклонностей к насилию у него нет. Семья у парня порядочная. Со всеми проведена профилактическая беседа, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно «КП», пневматический пистолет принадлежал родителям школьника. Полицейские изъяли оружие и составили на маму подростка административный протокол по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Сейчас проверкой занимаются следователи, комиссия по делам несовершеннолетних и остальные службы, ответственные за профилактику подобных преступлений.

Адвокат Пермского объединения юристов и адвокатов Сафар Мамедов объяснил, что в действиях школьника нет состава преступления, поэтому уголовная ответственность ему не грозит.