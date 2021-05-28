Антон Немкин: Малому бизнесу требуется инвестиционный налоговый вычет

Антон Немкин предложил развивать инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

Какие меры поддержки требуются для развития малого и среднего бизнеса – обсудили на экспертном совещании, которое прошло с участием секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Его участники высказали свои предложения, которые могут быть включены в предвыборную программу «Единой России» на выборах в Госдуму.

Одна из инициатив прозвучала от кандидата предварительного голосования в Пермском крае, члена Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, автора проекта «Цифровая долина Прикамья» Антона Немкина. Он предложил развивать инвестиционный налоговый вычет как инструмент стимулирования инвестиций бизнеса в модернизацию производств.

- Инвестиционный налоговый вычет – очень перспективный и востребованный бизнесом инструмент стимулирования инвестиций в модернизацию производств, но в регионах он внедряется недостаточно активно, - пояснил Антон Немкин.

В этом году по поручению президента регионам будут предоставлять дотации, чтобы частично компенсировать выпадающие доходы бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета.

- Соответствующий проект постановления разработан и представлен Минфином в Правительство Российской Федерации, - рассказал Антон Немкин. - Дотации регионам, безусловно, придадут новый импульс распространению этого инструмента поддержки, а значит и увеличению инвестиций в регионы. В конечном итоге для людей это новые рабочие места, более высокая производительность труда и, соответственно, более высокие зарплаты.

Также участники экспертного совещания предложили создать цифровой паспорт предпринимателя. В него можно будет вносить все необходимые данные, чтобы оформлять меры поддержки дистанционно. Это существенно снизит бюрократические барьеры при получении мер поддержки.