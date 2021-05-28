«Несмотря на пандемию, нам многое удалось сделать»

Новый детский сад на Вышке-2 готовится принять ребят. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Мэр города отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией, бюджет города в 2020 году сохранил социальную направленность, был ориентирован на реализацию национальных проектов и подготовку к 300-летию Перми.

Новые детсады и школы

- В минувшем году в городе велось активное строительство школ и детских садов, - рассказал Алексей Дёмкин. - Благодаря национальному проекту «Демография» было построено 4 здания детских садов. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от года до восьми лет выросла с 68,5 процента в 2018 году до 79,9 процента в 2020 году. В прошлом году мы сдали новый корпус гимназии №3, в этом году будет построен новый корпус школы №93. Эта работа будет продолжена. Город должен получить новые школы, детские сады, спортивные и социальные объекты. Сейчас это является не только фактором развития, но и фактором сохранения социального самочувствия пермяков.

Также глава Перми в своем отчете рассказал о ремонте дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- В результате доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, увеличилась в Перми с 58,5 процента в 2018 году до 70,6 процента в двадцатом году. Ведется реконструкция Комсомольского проспекта, улиц Революции, Героев Хасана, эспланады и набережной. Нашей первостепенной задачей является продолжение и завершение этих проектов. Пермь продолжит свое качественное преображение, становясь комфортнее и удобнее для своих жителей и гостей.

Транспорт и инвестиции

В прошлом году в Перми прошли большие изменения в работе общественного транспорта. Была внедрена новая транспортная модель, изменена маршрутная сеть, введены новые способы оплаты проезда, заключены брутто-контракты с перевозчиками, при которых их доходы зависят от точного соблюдения графика движения. Но, тем не менее, за последние пять лет пассажиропоток на общественном транспорте постоянно снижается. Пермяки предпочитают передвигаться по городу на автомобилях.

- Наша задача - совместно с депутатским корпусом привести транспортную реформу к логическому завершению, настроить экономику этого процесса и сформировать в сознании пермяков приоритет общественного транспорта над личным, - считает Алексей Дёмкин.

Дополнил отчет главы Перми председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе:

- Пермь остается одним из лидеров инвестиционного роста среди городов-миллионников в России, занимая стабильно второе место в 2019 - 2020 годах. В то же время наблюдаются негативные тенденции в сфере малого и среднего бизнеса, вызванные ограничением деятельности в связи с пандемией. Наряду с федеральными и региональными программами в Перми были приняты собственные меры поддержки пострадавших отраслей экономики. Это позволило уже с 4-го квартала 2020 года выйти на устойчивую динамику увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь нашей задачей является и усиление этой тенденции, это позволит создавать и сохранять рабочие места.

Депутаты задали ряд вопросов Алексею Дёмкину. В частности, о строительстве третьего моста через Каму и о расселении ветхого и аварийного жилья.

- Мы рассматриваем возможность строительства муниципальных домов, для того чтобы проще было переселять граждан из аварийного жилья, - ответил глава города.

- Несмотря на негативное влияние пандемии, повод для осторожного оптимизма есть. Нам многое удалось сделать. Городская экономика устояла в кризис. Мы видим проблемные сферы и готовы с ними работать. Необходимо продолжить мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития Перми на дальнейший период. Мы точно знаем, куда нам двигаться, что делать, и это сегодня главное. Взаимодействие между администрацией города и депутатским корпусом конструктивное, количество рекомендаций и поручений, которые Дума дает органу исполнительной власти, уменьшается, их исполнение растет. Конструктивное взаимодействие ветвей власти - это очень важный аспект в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми, - подытожил обсуждение отчета городской администрации руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

О бюджете

Также одним из главных вопросов, который рассмотрели депутаты, стало исполнение бюджета Перми в 2020 году. Как сообщил заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев, в прошлом году была сложная экономическая ситуация, поэтому в августе прошлого года был уменьшен плановый объем доходов бюджета. В то же время из городского бюджета были выделены дополнительные средства на проведение мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

- Доходы бюджета составили 37 миллиардов рублей, план был исполнен на 102 процента, - отметил Виктор Агеев. - Выплаты из бюджета составили 38,5 миллиарда, исполнение плана составило 92 процента. По итогам 2020 года бюджет исполнен с дефицитом в размере 1,4 миллиарда рублей.

Контрольно-счетная палата Перми, проверив исполнение городского бюджета, отметила, что низкий уровень исполнения инвестиционных расходов связан с недостаточной подготовкой городской администрацией инвестпроектов.

- Неосвоение инвестиций повлекло за собой невыполнение ряда мероприятий, которые мы наметили, но, с другой стороны, у нас снизился дефицит бюджета, - заметила заместитель руководителя Думы, председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.

- Исполнение бюджетных инвестиций в 2020 году по сравнению с провальным 2019 годом сложилось на достаточно высоком уровне - 81 процент от уточненного плана, - подытожил спикер городской Думы Дмитрий Малютин. - В будущем, на мой взгляд, усилия администрации города должны особо быть сконцентрированы на двух направлениях: бюджетных инвестициях и транспортной реформе. Необходимо сбалансировать финансовую составляющую, в том числе за счет получения достоверных данных по пассажиропотоку и усилению контроля за оплатой проезда.

Деньги на расселение жилья и ремонт ТЮЗа

Подведя бюджетные итоги минувшего года, депутаты обратились к текущему году. И. о. первого заместителя главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин рассказал о планируемых изменениях в бюджет 2021 года.

И доходы, и расходы бюджета Перми в текущем году планируется увеличить на 1,1 миллиарда за счет средств из краевого и федерального бюджетов. Дополнительные доходы предлагается направить, в частности, на переселение граждан из аварийного жилья, на установку ограждений в школах, строительство спортплощадки в лицее № 3, спортзалов в школах №81 и 96, обустройство и содержание контейнерных площадок, строительство водопроводных сетей и ремонт ТЮЗа.

- Установка ограждений школ сегодня актуальна, однако необходимо прорабатывать и иные меры обеспечения безопасности учащихся, - отметила Наталья Мельник при обсуждении перераспределения средств.

Депутаты поддержали изменения в бюджет.