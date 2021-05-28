«Иногда они возвращаются». Пермские власти восстанавливают ряд автобусных маршрутов

Автобусные маршруты вновь изменят Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменения автобусных маршрутов, произошедшие в прошлом году, устроили далеко не всех пассажиров. Многие пермяки были недовольны тем, что из-за этих изменений они лишились возможности напрямую доезжать до работы или учебы. В частности, были отменены автобусы, соединяющие Балатово с центром и Крохалевку с Садовым. Сейчас городские власти решили восстановить эти маршруты.

- Мы вместе с депутатами искали пути выхода из того негатива, который ощутили на себе пассажиры в результате перекраивания маршрутной сети, - отметил глава Перми Алексей Дёмкин. - Если что-то и менять в маршрутной сети, то только в лучшую сторону.

Уже были изменены маршруты автобусов №30 «микрорайон Парковый – микрорайон Садовый» и №47 «Мачтобаза – порт Пермь – микрорайон Нагорный».

- На очереди запуск автобусного маршрута, который свяжет улицу Мира и Комсомольскую площадь, а также возьмет на себя часть пассажиров с маршрута №27 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный», где наблюдается высокая загрузка, - сообщили в департаменте транспорта. – Также в планах - восстановление прямой связи между микрорайонами Крохалева и Садовый. Это, в свою очередь, позволит частично вернуть автобус №63 к прежнему маршруту, продлив его до площади Дружбы.

На лето будут продлены маршруты №51 и 20, часть рейсов которых в прошлом году укоротили. Теперь все 51-е автобусы от микрорайона Владимирский будут ходить до станции Пермь 1, а 20-е – до микрорайона Новый Крым.

Чтобы разгрузить автобусы №77 «микрорайон Лёвшино – улица Мильчакова», маршрут автобуса №24 «Автопарк – площадь Дружбы» будет продлен до новых домов в микрорайоне Левшино, конечной остановкой станет «Улица Памирская».

Автобус № 19 от Липовой горы будет ходить не до остановки «Улица Попова», а по Шоссе Космонавтов до Гознака. Это в департаменте объяснили низкой востребованностью у пассажиров участка от Центрального рынка до улицы Попова.

Еще одна приятная новость - будет увеличено количества автобусов на популярных маршрутах: №14, №19, №32, №54 и №57.