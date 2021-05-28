Погода в выходные в Пермском крае: жару сменит прохлада и пройдут дожди

В Пермский край жара придет на один день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Период аномальной жары в Пермском крае закончился, кроме того, 27 мая стал одним из самых холодных дней в мае, температура воздуха в это день была ниже нормы.

В выходные пермяков вновь порадует теплая погода, но продержится она недолго. По прогнозам научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» в выходные в регионе сформируется циклон, в субботу южная половина края попадет в его теплый сектор.

В субботу в Пермском крае переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза (по северу облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь). Температура воздуха ночью +9…+14° (по северу и востоку +4…+9°), днем +24…+29° (по северу +14…+19°). Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с, днем по югу порывы до 12 м/с.

В субботу в Перми переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +26…+28°. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с.

В ночь на воскресенье в Прикамье похолодает и на 30 градусную жару рассчитывать больше не придется.

В воскресенье ночью в Пермском крае облачно, небольшой дождь (местами умеренный дождь, гроза). Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь (по югу облачно, дождь, гроза). Температура воздуха ночью +11…+16° (в северных районах до +6°), днем +14…+19° (по северу +9…+14°, по югу до +24°). Ветер юго-западный с переходом на северный 2-7 м/с, днем порывы до 12 м/с.

В воскресенье ночью в Перми облачно, дождь, гроза. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +12…+14°, днём +16…+18°. Ветер юго-западный с переходом на северный 2-7 м/с, днем порывы до 12 м/с.