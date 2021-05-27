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Сегодня, 27 мая, на Центральном рынке в Перми на глазах у десятков прохожих 48-летний местный житель воткнул нож в грудь 62-летнему мужчине. Очевидцы произошедшего удерживали злодея до приезда полицейских, а пострадавший мужчина, к сожалению, от полученных ран скончался.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщил, что подозреваемый уже был неоднократно судим. Сейчас он под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Убитого звали Николай, он приходился отчимом жительнице Перми Наталье. Девушка рассказала, как произошел конфликт.

- Николай иногда подрабатывал на рынке - он был мастером по изготовлению ключей, - рассказывает Наталья. - В тот день этот подонок начал к нему приставать. Не знаю, что он хотел от Коли, но они начали ругаться. Николай толкнул его, тот сначала отвязался, а потом достал нож, окликнул моего отчима, а когда тот повернулся, нанес ему два удара ножом. Коля скончался на операционном столе. Надеюсь, что этот негодяй будет сидеть всю жизнь. Говорят, что недавно он совершил еще одно тяжкое преступление.

Несмотря на то, что Николай не был биологическим отцом Натальи, и сама девушка, и ее мама его очень любили. Он был добрым, справедливым, заботливым и порядочным человеком. Не имел вредных привычек и очень любил своих близких.

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