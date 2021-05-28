Начал падать в обморок: 18-летний парень из Пермского края борется с тяжелым заболеванием головного мозга

Страшный диагноз Арсению поставили три года назад, за это время он перенес операцию и курсы химиотерапии. Фото: фонд "Берегиня".

18-летний Арсений Антропов из Кунгура последние три года учиться жить заново. В 15 лет медики поставили ему страшный диагноз: опухоль головного мозга.

- Рос и развивался Арсений, как и все его сверстники: активно занимался спортом, хорошо учился, - рассказывает мама юноши. - Но однажды в подростковом возрасте у сына случилось два обморока. Проведенное МРТ показало рак головного мозга. Арсений перенес операцию по удалению опухоли, потом прошел нелегкий путь лечения химиотерапией.

Болезнь и сложная операция оставили свои последствия: у подростка парез конечностей, потеря координации и нечеткая речь. Последние два года ему помогают восстанавливаться курсы реабилитации.

- Занятия мы посещаем два-три раза в год по нескольку недель, - объясняет мама. – Больше всего Арсению помогают курсы в «Русском поле». Год назад сына там в буквальном смысле поставили на ноги, он стал самостоятельно передвигаться, улучшилась координация движений.

Парень проходит на реабилитации все необходимые обследования, посещает невролога, психолога, ходит на лечебную физическую культуру, массажи и водные процедуры.

После таких курсов у Арсения появляется активность, проходят большинство симптомов основного заболевания, а ослабший иммунитет восстанавливается.

- Сейчас Арсений заканчивает школу и готовится к экзаменам, - говорят в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют эту семью. - Его мечта - вернуться в спорт и поступить в колледж. Не так давно ему исполнилось 18 лет, и все курсы реабилитации для него платные. Чтобы в августе подросток смог поехать в «Русское поле», необходимо собрать для него сумму в размере 190 000 рублей. Сюда входит оплата самого курса, проживание сопровождающего лица и проезд до Москвы.

Если вас не оставила равнодушными история 18-летнего парня из Кунгура, помочь ему можно здесь.