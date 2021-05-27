Не только all inclusive: Как я путешествовал по Турции дикарем

Журналист «Комсомолки» решил открыть для себя другую, неизвестную широкому кругу туристов Турцию и месяц путешествовал по стране дикарем. Фото: Григорий Середкин

Турция, безусловно, самая популярная страна для россиян. Красивые пляжи Анталии, мягкий климат, all inclusive, шведский стол, спиртное без ограничений -и все это счастье совсем за скромные бюджеты. Журналист «Комсомолки» решил открыть для себя другую, неизвестную широкому кругу туристов Турцию и месяц путешествовал по стране дикарем, проехав от Анталии до Стамбула. И все, что увидел, описал в своих путевых заметках.

Классика турецкого берега

Мой путь начался с Анталии, куда я успел прилететь, пока полеты в Турцию еще не ограничили. Билет в одну сторону - со стыковкой в Москве - стоил около 7000 рублей.

Аэропорт Анталии. Фото: Григорий Середкин

Первым делом стоит прогуляться по набережной района Коньяалты, где очень уютные скверы, парки, лужайки и кафешки. Вдоль пляжа тянутся беговая и велодорожки. Сам пляж Коньяалты - галечный. Но если вы хотите на песочный - это «Лара», она расположена с востока города.

Набережная Коньяалты. Фото: Григорий Середкин

Сам город, как и вся провинция Анталия, просто кишит разными достопримечательностями. Обязательно стоит побывать в древних городах Перге и Фаселис. Добраться до них можно на такси или городским транспортом. Если вы любите горные походы- добро пожаловать на Ликийскую тропу, которая формально заканчивается близ Анталии в каньоне Гейнюк, а начинается на 500 км западнее - в городке Олюдениз. Это один из самых популярных треккинговых маршрутов в мире.

Набережная Коньяалты. Фото: Григорий Середкин

Всю тропу проходить не обязательно. Один из участков проходит через «Райскую бухту», что близ поселка Чамьюва. Добраться туда можно также на автобусе. Тропа тянется через сосновые леса и живописные берега и выходит к Фаселису.

Арендовать машину или кататься на автобусе

Еще можно арендовать машину или на такси уехать в «Грин каньон» - это самое крупное искусственное водохранилище в Турции. Попутно можно посетить город Манавгат, который часто называют «турецким Амстердамом». Здесь течет река Манавгат, где пришвартованы небольшие яхты.

Green Canyon. Фото: Григорий Середкин

В другой день по похожему сценарию можно отправиться в каньон Кепрюлю. В среднем аренда автомобиля стоит 20-30 евро в сутки. С жильем в Анталии проблем тоже нет: полно отелей на любой кошелек. На сервисах аренды жилья можно забронировать комнату или квартиру.

Манавгат. Фото: Григорий Середкин

В зависимости от района, сутки начинаются от 60 лир за человека (520 рублей). В Анталии нет метро, но хорошо развита сеть автобусов и трамваев. На трамвае можно добраться из аэропорта прямо до центра города, проезд стоит 3,5 лир (35 рублей). Можно оплатить поездку картой прямо на входе в транспорт. А вот в автобусах, которые ездят в города провинции, например, Кемер, принимается только наличная оплата.

Анталия. Фото: Григорий Середкин

Не забывайте торговаться

Питаться в Турции лучше в местах под вывеской lokanta. Это небольшие столовые с местной кухней- с общей раздачей и самообслуживанием. Качество еды в таких заведениях держится на высоком уровне. Комплексный обед стоит от 10-12 лир. Если вы решите покупать продукты самостоятельно, лучше это делать на фермерских рынках, где по смешным ценам продают свежие фрукты и овощи, молочку и рыбу. И не забывайте торговаться! Турки это обожают.

Каньон Саклыкент. Фото: Григорий Середкин

Выручают и сетевые магазины. Самые дешевые - BIM и А101, в Migros и Carrefour - больше выбор, но и цены выше. Классика Турции -освежающий Айран, который здесь невероятно популярен.А еще не ищите в местных магазинах сметану - турки вместо нее используют йогурт. Кстати, во многих магазинах не продают алкоголя. А там, где он есть, стоит в разы дороже, чем в России.

С видом на Грецию

В Анталии я прожил 10 дней, после чего отправился в город Каш, что на 180 км западнее. Билет на автобус стоит 50 лир. Каш расположен на берегу живописной бирюзовой бухты. Название в переводе с турецкого означает «бровь» - городок, будто бровь, огибает залив и образует каменистое побережье с видом на Грецию. Да, отсюда невооруженным глазом виден ее остров Кастеллоризо.

Вид из Каша на Грецию. Фото: Григорий Середкин

Сам Каш также очень похож на Грецию, на изучение города и окрестностей хватит пары дней. Прямо из Каша можно отправиться на пляж Капуташ - один из самых красивых пляжей страны. Из центра города сюда регулярно ходят «долмуши» - небольшие автобусы. Стоимость проезда не превысит 5 лир. В каждом городе есть место с простым и понятным названием - otogar, что на русский переводится как автовокзал. Во многих автобусах есть wi-fi, а бортпроводники предлагают напитки и закуски.

Измирская набережная. Фото: Григорий Середкин

Кстати, путешествовать по Турции можно и автостопом. Местные жители отзывчивы и охотно подбирают путешественников. Практически все дороги- новые и ровные. А вот ж/д-транспорт развит не так, как в России. Поэтому «ставить» на поезда- не лучший вариант, если это не путь из Стамбула в Анкару.

Дорога на запад

Следующим пунктом стал город Фетхие. Он менее популярен у россиян и гораздо меньше Анталии. На полпути между Кашем и Фетхие есть дикий пляж Патара. Он растянулся на 18 км вдоль моря. Его пейзажи с песчаными дюнами и бушующим морем напоминают скорее Африку, чем Турцию. Но купаться из-за сильных волн здесь опасно для жизни.

Дикий пляж Патара. Фото: Григорий Середкин

Древних городов в Турции - как грибов после дождя. Юго-западное побережье - рай для любителей античной истории. Почти в каждом городе расположен образцовый древнегреческий амфитеатр. Так, рядом с диким пляжем расположился и древний город Патара. Селиться в самом Фетхие лучше в центре. Рядом есть автовокзал, откуда можно уехать в любую точку. Нам удалось арендовать номер в небольшом отеле по цене 80 лир за ночь.

Недалеко от Фетхие находится заброшенный город Каякей. Сто лет назад здесь жили греки, но из-за греко-турецкой войны все местные жители покинули город или были убиты. Теперь это музей под открытым небом, напоминающий об ужасах войны. Вход стоит 10 лир.

Каякей. Фото: Григорий Середкин

Еще одна остановка - городок Олюдениз. Вода на местных пляжахнастолько голубая- будто подкрашенная. Недалеко от Олюдениза расположен каньон «Долина бабочек». Спуск с автодороги под силу только опытным скалолазам и треккерам, но доехать до пляжа можно на автобусе, который отправляется с основного пляжа Олюдениза. Проезд стоит 7 лир.

Над Фетхие, Олюденизом и каньоном возвышается огромный Бабадаг - двухкилометровая гора. При желании осмотреть ее можно с параплана. Стоит такое удовольствие от 60 до 100 долларов.

Со Средиземного- на Эгейское

После нескольких дней в Фетхие я отправился в Мармарис и Бодрум, но надолго там задерживаться не стал и двинулся в Измир. Это один из самых крупных городов с населением почти 3 млн человек. Измир - город не туристический. Именно здесь больше всего ощущаются трудности перевода. На осмотр достопримечательностей уйдет два-три дня. Обязательный пункт: встретить закат на центральной городской набережной и попробовать местную еду и напитки.

Измир. Фото: Григорий Середкин

Есть у такой Турции весомый плюс -более низкие цены в кафе и на уличную еду. Не удивляйтесь, если измирский стакан свежевыжатого гранатового фреша будет стоить в два раза дешевле, чем в Анталии или Стамбуле - всего 10 лир.

Измирский закат. Фото: Григорий Середкин

На берегах Босфора

Заканчивать путешествие по Турции рекомендую именно в Стамбуле. Во-первых, это самый большой город страны, «Второй Рим», бывшая столица Османской империи и кладезь истории. На его исследование может не хватить и недели. Во-вторых, на местных рынках и в ТЦ можно купить оригинальные подарки и гостинцы домой. Главное, не забудьте про нормы багажа и ручной клади, чтобы потом не платить за перевес.

Стамбул. Фото: Григорий Середкин

Помимо «классики» Стамбула - дворцов Топкапы, Долмабахче, двух стоящих друг напротив друга мечетей - Голубой мечети и Айя-Софии, не забудьте съездить и в азиатскую часть. Самый примечательный район «Азии» - Кадыкей. Добраться можно на метро или автотранспорте. Но я рекомендую паром. Паромы в Стамбуле - не туристическое развлечение, а настоящий общественный транспорт.

Кстати, в Стамбуле - немереное количество уличных котов и собак. Они совершенно не агрессивны, при этом коты ведут себя как полноправные хозяева города. Турки их очень любят и регулярно подкармливают. Не забудьте взять пачку корма, отправляясь на очередную прогулку по берегам Босфора.

Мечеть Ортакей и Босфорский мост. Фото: Григорий Середкин

Из Стамбула, в котором расположены сразу два аэропорта, легко улететь обратно в Россию.

СЧИТАЛКА «КП»

Билеты на самолет из России в Турцию и обратно - 16 тысяч рублей.

Средний чек в кафешке -120-250 руб.

Ночь в отеле –500-700 руб.

Билеты на общественный транспорт - 3 тысячи.

Развлечения -10 тысяч.

ИТОГО: 42 тысячи рублей.

6 советов самостоятельным путешественникам

1.Летом в Турции очень жарко, но это все-таки горная страна. И в той же Каппадокии легко можно замерзнуть. Всегда берите с собой и солнцезащитные средства, и теплую одежду.

2.При этом старайтесь не набивать полные чемоданы, чтобы быть мобильными. Если понадобятся новые шорты, их легко купить в любом месте.

3.Если пользуетесь общественным транспортом, ищитеotogar, что на русский переводится как автовокзал. Отсюда можно уехать, куда угодно.

4.А питаться лучше там, где за столиками много местных жителей. Это значит, что здесь накормят вкусно и качественно. Если растерялись, можно спросить у прохожих, как найтиlokanta.

5.Увы, большая проблема «нетуристической» Турции - незнание местными жителями английского, а тем более русского языков. Поэтому перед поездкой в не популярные у туристов города не лишним будет скачать переводчик и выучить ключевые бытовые фразы.

6. Летайте! Цены на перелеты между турецкими городами крайне доступные и из одного конца страны до другого можно улететь за 1-3 тысячи рублей.