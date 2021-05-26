Армен Бежанян: Говорю правду! Опираюсь на мнение людей!

Армен Бежанян

Всем известный актер и предприниматель стал участником предварительного голосования (оно проходит с 24 по 30 мая в интернете) и собирается на выборы в Госдуму. Он стал народным кандидатом и заручился поддержкой на многих территориях Пермского края.

«Я - действующий муниципальный депутат в маленьком городе Осе. Я знаю там все улочки и дворы, знаком с каждой многодетной семьей. Вижу и проблемы, и точки роста. И я уверен, что депутат любого уровня должен все пять лет присутствовать на территории, а не только во время избирательной кампании. Депутат обязан отвечать перед людьми за результаты своей работы. Дорогие учителя, врачи, работники администраций, государственных и муниципальных учреждений! Я знаю, что вас в очередной раз пытаются убедить голосовать за «нужных» кандидатов. Не хочу быть для вас проблемой – будем мудрее, ведь мы живем не одним днем! Прошу вас и ваших близких поддержать меня! С уважением, Армен Бежанян».

Наша справка

Армену Бежаняну 55 лет. По первому образованию – инженер механик. В 2001 году получил второе высшее образование – окончил юридический факультет Пермского государственного университета.

Много лет работал на руководящих должностях в сфере транспорта и лесного хозяйства. В настоящее время – директор предприятия «Гослесхоз», осуществляющего лесовосстановление и весь комплекс работ по уходу за лесами. В 2019 году избран депутатом Думы Осинского городского округа. Беспартийный. Член Ассоциации развития КВН Прикамья. Увлечение: актерское искусство. Женат, воспитывает двоих детей.

О программе Армена Бежаняна, с которой он идет на праймериз и на выборы, можно узнать на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Краткая инструкция Праймериз!

Чтобы стать участником праймериз нужно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги».

Важно!

Только после успешной регистрации на сайте pg.еr.ru вы сможете проголосовать! Для регистрации на сайте pg.еr.ru до 28 мая включительно необходимо:

1. Заходим на сайт pg.еr.ru;

2. Нажимаем «Хочу проголосовать»;

3. Нажимаем «Войти через «Госуслуги»;

4. Вводим Логин и Пароль;

5. Из СМС gosuslugi Вводим код подтверждения ХХХХ;

6. Вводим Адрес регистрации всплывающие окна и делаем прокрутки до нужного значения;

- Строка Пермский край

- Строка. Город

- Строка. Улица

- Срока. Дом

7. Ваша регистрация для участия завершена.

Голосование с 24 по 30 мая.

1.Заходим на сайт pg.еr.ru;

2. Нажимаем Бюллетени;

3. Голосуем:

- Бюллетень. Государственная Дума. Партийный список Бежанян Армен Вруйрович

- Бюллетень. Государственная Дума по 58 одномандатному округу Бежанян Армен Вруйрович

- Бюллетень. Законодательное Собрание. Партийный список. Бежанян Армен Вруйрович

- Бюллетень. Законодательное Собрание. Одномандатный округ №23. Поставить галочку за кандидата.

4. Поставить галочку нужно во ВСЕХ бюллетенях, иначе голос будет не засчитан;

5. Нажать «Подтвердить», во всплывающем окне «Вы уверены?» выбрать «ДА», бюллетень отправится на сервер, переголосовать после этого будет уже нельзя.