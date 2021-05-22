«Это как в фильме про пришельцев!» В Перми на видеокамеру сняли странные столбы-смерчи из насекомых над деревьями

Над деревьями поднимались настоящие смерчи из насекомых. Скриншот видео. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Очевидцы сняли в Перми странные живые столбы-смерчи, которые уходили в небо длиннющими хоботами, а то вдруг начинали извиваться высоко над деревьями.

- Все это похоже на кадры из фильмов про пришельцев! – изумлялись они. – Как в кинолентах у Стивена Кинга!

Рои насекомых прихотливо перемещались на фоне неба. Скриншот видео. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Мы заметили этот феномен, когда ехали по Закамску, - переслала в редакцию видео необычного явления журналист «КП» Алена Овчинникова. – Сняли его в районе Пермского порохового завода.

Нам удалось дозвониться до профессора кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии биологического факультета ПГНИУ, кандидата биологических наук Николая Панькова.

- Это явление называется «роение», - объяснил энтомолог. – Так могут роиться различные виды комаров, ручейники, поденки. По смыслу роение похоже на тусовки у людей. Множество насекомых-самцов «танцуют» в воздухе, самки, завидев рой, не могут устоять и по очереди влетают в круг танца, находят избранника и вместе с ним уединяются в укромном местечке. Это - природа, никакой фантастики.

Почему же эти рои нынче оказались столь велики, что похожи на смерчи?

- Тут сошлась ранняя весна и установившаяся после долгой жары влажная и безветренная погода, - растолковывает Николай Паньков. – Весной на сплавах подобное явление можно наблюдать нередко, а вот в городе оно не часто принимает такие масштабы, что привлекает внимание горожан.

Не опасно ли оказаться рядом с такими роями-смерчами? Нет ли риска быть покусанными насмерть?

- Роятся самцы насекомых, а они, в отличие от самок, вегетарианцы и не кусаются, так что такого риска нет, - успокаивает биолог. – Но стекла в автомобилях лучше закрыть – мелкие насекомые могут попасть в органы дыхания, а также вызвать аллергию у тех, кто ей подвержен: в организм могут проникнуть в большом количестве хитиновые чешуйки в виде пыли с крылышек множества танцующих насекомых.