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Происшествия21 мая 2021 11:25

Задержание подростка в школе Березников после нападения

Школьника обезвредили сотрудники Росгвардии
Анна Маркова
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После нападения на учителя Романа Долбеева задержали. Фото: Кадр видео "Верхнекамье ТВ".

После нападения на учителя Романа Долбеева задержали. Фото: Кадр видео "Верхнекамье ТВ".

16-летнего подростка задержали практически сразу после нападения. На вызов отреагировали сотрудники Росгвардии. Тревожную кнопку нажал охранник на вахте, после того, как к нему прибежал один из одноклассников нападавшего.

Он рассказал о случившемся и попросил вызвать «скорую». Охранник бросился на место ЧП и скрутил его. Приехавшие на место Росгвардейцы надели на подростка наручники и вывели на улицу. Сотрудники посадили в служебный автомобиль и увезли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на учителя физики в школе № 1 в Березниках о покушении на убийство.

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