Коронавирус в Перми, последние новости на 21 мая 2021 года: город в антилидерах по количеству заболевших

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 56 398 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 21 мая 2021 году в Пермском крае было выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: 17 человек проходят лечение в больницах, 81 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 56 398, - сообщает краевой Минздрав. - В числе 98 новых инфицированных 35 пациентов мужчин, 63 – женщины и пятеро детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет – 36 человек, 27 в возрасте 50-64 и 15 человек старше 65 лет.

Всего в больницах края лечатся от коронавирусной инфекции 638 человек, 38 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, выздоровели за минувшие сутки и списались с больничного 52 человека.

Новые заболевшие обнаружены в 19 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 49, - сообщает краевой оперштаб. - На втором месте – Чайковский, где коронавирус подтвердился у 11 человек. Третье место занимает Пермский муниципальный район, в котором инфекция диагностирована у семи прикамцев.

По четыре случая заболевания обнаружено в Добрянском и Краснокамском городских округах. По три инфицированных выявлено в Губахе, Верещагинском и Чернушинском городских округах. В Кизеле, Березовском и Ординском муниципальных округах зафиксировано по два жителя с COVID-19.

По одному заболевшему зафиксировано в восьми территориях Пермского края. Это Кунгур, ЗАТО Звездный, Куединский муниципальный округ, Большесосновский и Кунгурский муниципальные районы, а также Лысьвенский, Осинский и Чусовской городские округа.