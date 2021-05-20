Спорт для настоящих мужчин: как в Перми будут развивать профессиональный хоккей

Фото: Владимир Горшков

Большой спорт в Перми любили всегда. Полные трибуны собирал легендарный «Урал Грейт», позже ему на смену пришла баскетбольная команда «Парма». Дни, когда играл «Амкар», напоминали праздничный выходной – столько народу стекалось по улицам города в сторону стадиона «Звезда». У большого футбола все будет хорошо - возрожденный «Амкар» ждет лицензирования в ПФЛ.

- А как же хоккей? – спрашивают болельщики клуба «Молот». – В СМИ говорят о серьезных финансовых проблемах в клубе…

Немного истории

История профессионального хоккея в Перми (вернее тогда наш город еще назывался Молотов) началась в послевоенные годы, когда в 1948 году была создана «Команда Мотовилихинского района». Именно тогда в городе была построена первая хоккейная коробка. На всесоюзный уровень команда вышла уже в 50-х годах и через несколько лет была допущена в класс сильнейших, уже под названием «Молот». В главной советской лиге пермяки надолго не задержались и большую часть своей истории играли во втором эшелоне.

После распада СССР «Молот» снова оказался в главном отечественном чемпионате. Особых успехов пермяки не добивались, но продержались среди сильнейших 13 сезонов (с перерывом на чемпионат 2003-2004 годов, проведенный в «вышке» с золотой медалью по итогу). А с 2006-го года прикамская команда обосновалась в Высшей лиге окончательно.

Лучший результат последних лет был достигнут в сезоне 2009 – 2010, когда пермские хоккеисты под руководством Александра Гулявцева завоевали бронзовые медали.

«В планах – вернуть репутацию клуба»

Конечно, одновременно с успехами профессиональных спортсменов менялась и спортивная инфраструктура города и края. Было построено около 400 новых объектов – от Дворцов спорта до площадок ГТО, мини-футбола и пришкольных стадионов.

Но, увы, прошлый сезон нельзя назвать удачным для молотобойцев. Пандемия коронавируса и, как следствие, отсутствие зрителей на трибунах загнали клуб в сложную финансовую ситуацию.

- «Молот» всегда ассоциировался с играми в плей-офф, неважно, какое место занимал, но в плей-офф был железно, - говорит генеральный директор клуба Александр Гулявцев. – Но вот уже три года команда находится на дне турнирных таблиц, для «Молота», я считаю, это неприемлемо. Последние три года показали: что-то идет не так. Есть ошибки, которые не дают добиться результата. Тем не менее, есть планы достойно выступить в следующем сезоне и вернуть репутацию клуба. Можно уже сказать, что команда будет называться «Молот», мы возвращаемся к истокам хоккея в целом в Перми. Изначально команда так и называлась, я сам тоже был у истоков. Начнем все заново. Мы погасили все долги, начали ребрендинг. Команда в следующем сезоне выступит намного увереннее, успешнее.

Профессиональные хоккеисты будут тренировать детей

О том, как поддержать клуб в непростой для него период, шла речь на совещании с участием представителей депутатского корпуса и краевого правительства. Перед пермскими хоккеистами стоит амбициозная задача - выход в Континентальную хоккейную лигу. Играть в высшем дивизионе российского хоккея – это престижно не только для «Молота», но и для всего Пермского края.

Руководство клуба обратилось к депутатам и руководству региона с просьбой о поддержке. Готовность помочь «Молоту» в реализации столь важной для развития пермского хоккея задачи выразил депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко, в округе которого находится Универсальный дворец спорта «Молот». Предложения прозвучали вполне конкретные: спонсором клуба стала Группа предприятий «ПЦБК». Соответствующие договоренности с руководством предприятия об оказании финансовой помощи уже достигнуты.

«Молот» и ПЦБК становятся партнерами, и сотрудничество будет взаимовыгодным: уже с августа спортсмены клуба начнут тренировки по хоккею для детей в микрорайоне Голованово (это Орджоникидзевский район Перми). В секцию будут принимать как школьников, так и ребятишек из местных детских садов.

«Задача - выйти на плато»

- В моем представлении есть «малый» хоккей и есть «большой» хоккей, - говорит Александр Бойченко. – «Малый» хоккей - это дворовые команды, и у нас есть задача его возрождать. Организовывать при предприятиях, школах, во дворах хорошие спортивные площадки. Родители хотят, чтобы их дети занимались перспективным спортом. Хоккей - олимпийский вид спорта, можно думать о профессиональной спортивной карьере. И задача «большого» хоккея, нашей любимой команды «Молот», - выбирать будущее пополнение. У нас пока идет по синусоиде – то мы набираем команду, то теряем, то опять набираем, то опять теряем. Задача – выйти на плато, на стабильность, чтобы бюджет был постоянным. И здесь задача как частных спонсоров, так и Законодательного Собрания вместе с правительством - найти деньги на постоянное финансирование команды.

Фото: ХК "Молот"

Будущие звездочки пермского хоккея

А будущее пополнение – оно уже растет, тренируется и рвется к лучшим результатам и ослепительным победам. Уже в юном возрасте наши спортсмены доказывают: в хоккей играют настоящие мужчины! В среду, 19 мая, в Перми завершилось Первенство Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов по хоккею среди детей до 12 лет.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Перми. Впервые наш регион представила сборная из воспитанников двух хоккейных школ - «Молота» и Академии игровых видов спорта Пермского края.

Как рассказали в краевом министерстве физической культуры и спорта, решение о создании сборных команд было принято на заседании рабочей группы по развитию хоккея. Команды будут сформированы во всех возрастных группах и заявлены на первенства России, параллельно с командами спортивных школ. Таким образом, увеличится конкуренция и стремление ребят добиваться результатов.

Награждение победителей Первенства провели министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, руководитель Администрации губернатора Пермского края Александр Смертин, депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко, генеральный директор ХК «Молот» Александр Гулявцев.

Фото" ХК "Молот"

«Должны пробиться в восьмерку лучших»

- Мы ведем большую работу по выстраиванию модели развития хоккея, - рассказывает Татьяна Чеснокова. – На первом этапе – это массовый спорт, далее уже идет профессиональная история: спортивные школы и хоккейные секции. У этого вида спорта есть своя специфика - юношеская хоккейная лига, молодежная хоккейная лига. Мы работаем по заявке академии, так как на ее базе собираем молодежную хоккейную лигу категории А. Планируем, что уже в этом году сможем участвовать на этом уровне.

Следующий уровень – это высший дивизион, где должен играть хоккейный клуб «Молот».

- Клуб активно набирает обороты, - продолжает министр. – Надеемся, что в следующем сезоне команда порадует своих болельщиков хорошими результатами. Мы, как минимум, должны пробиться в 8 лучших команд.

Фото" ХК "Молот"

- Соответствуют ли инфраструктурные условия для подготовки юных спортсменов к большому спорту?

- Эти условия создаются. Например, Барда, где построено много площадок для занятий хоккеем на базе школ. Все коробки построены с качественной разметкой, хорошим льдом. Есть необходимое оборудование, работает прокат. Зимой каждые выходные здесь проходят хоккейные турниры. Эту практику мы показываем другим территориям Пермского края. Задача - ставить хоккейные коробки, чтобы они работали всесезонно. В летний период это будут площадки для волейбола, баскетбола и футбола. В планах – ставить по 12 таких коробок в год. Где-то строить новые, где-то обустраивать существующие. Они будут выполнены по единому стандарту – с теплыми раздевалками, освещением и качественным льдом.